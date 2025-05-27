Пассажирка скончалась на борту самолета Екатеринбург-Сочи: что известно. Фото

По пути из Екатеринбурга в Сочи в самолете Nordwind скончалась пассажирка

27 мая 2025 в 14:12 Размер текста - 17 +

На борту находилось 564 пассажира (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан) после того, как одной из пассажирок стало плохо на борту. Женщина в итоге скончалась. Вся важная информация к этому часу — в сбойке агентства. Обстоятельства ЧП Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернули над казахским селом Мукур после подачи сигнала бедствия и отправили на экстренную посадку в Актобе. На борту находились 564 пассажира, среди которых — детская команда по спортивной гимнастике. После посадки пассажиров некоторое время не выпускали из самолета. Попытки оказать помощь Пассажиры и экипаж пытались оказать женщине первую помощь, однако, по словам очевидца, на борту якобы не оказалось необходимого медицинского оборудования, в частности, прибора для измерения давления. Вскоре после приземления к самолету прибыли экстренные службы и медицинская бригада, они лишь констатировали смерть. Реакция аэропорта и авиакомпании Аэропорт Актобе выразил соболезнования родным и близким умершей, а также поблагодарил экипаж за профессиональные действия. Представители авиакомпании Nordwind пока воздерживаются от официальных комментариев. Все материалы по ЧП — в сюжете URA.RU. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан) после того, как одной из пассажирок стало плохо на борту. Женщина в итоге скончалась. Вся важная информация к этому часу — в сбойке агентства. Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернули над казахским селом Мукур после подачи сигнала бедствия и отправили на экстренную посадку в Актобе. На борту находились 564 пассажира, среди которых — детская команда по спортивной гимнастике. После посадки пассажиров некоторое время не выпускали из самолета. Пассажиры и экипаж пытались оказать женщине первую помощь, однако, по словам очевидца, на борту якобы не оказалось необходимого медицинского оборудования, в частности, прибора для измерения давления. Вскоре после приземления к самолету прибыли экстренные службы и медицинская бригада, они лишь констатировали смерть. Аэропорт Актобе выразил соболезнования родным и близким умершей, а также поблагодарил экипаж за профессиональные действия. Представители авиакомпании Nordwind пока воздерживаются от официальных комментариев. Все материалы по ЧП — в сюжете URA.RU.