Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан) после того, как одной из пассажирок стало плохо на борту. Женщина в итоге скончалась. Вся важная информация к этому часу — в сбойке агентства.
Обстоятельства ЧП
Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернули над казахским селом Мукур после подачи сигнала бедствия и отправили на экстренную посадку в Актобе. На борту находились 564 пассажира, среди которых — детская команда по спортивной гимнастике. После посадки пассажиров некоторое время не выпускали из самолета.
Попытки оказать помощь
Пассажиры и экипаж пытались оказать женщине первую помощь, однако, по словам очевидца, на борту якобы не оказалось необходимого медицинского оборудования, в частности, прибора для измерения давления. Вскоре после приземления к самолету прибыли экстренные службы и медицинская бригада, они лишь констатировали смерть.
Реакция аэропорта и авиакомпании
Аэропорт Актобе выразил соболезнования родным и близким умершей, а также поблагодарил экипаж за профессиональные действия. Представители авиакомпании Nordwind пока воздерживаются от официальных комментариев. Все материалы по ЧП — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!