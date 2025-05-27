Пассажирка скончалась на борту самолета Екатеринбург-Сочи: что известно. Фото

По пути из Екатеринбурга в Сочи в самолете Nordwind скончалась пассажирка
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд, авиакомпания nord wind
На борту находилось 564 пассажира (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан) после того, как одной из пассажирок стало плохо на борту. Женщина в итоге скончалась. Вся важная информация к этому часу — в сбойке агентства.

Обстоятельства ЧП

Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернули над казахским селом Мукур после подачи сигнала бедствия и отправили на экстренную посадку в Актобе. На борту находились 564 пассажира, среди которых — детская команда по спортивной гимнастике. После посадки пассажиров некоторое время не выпускали из самолета.

Попытки оказать помощь

Пассажиры и экипаж пытались оказать женщине первую помощь, однако, по словам очевидца, на борту якобы не оказалось необходимого медицинского оборудования, в частности, прибора для измерения давления. Вскоре после приземления к самолету прибыли экстренные службы и медицинская бригада, они лишь констатировали смерть.

Реакция аэропорта и авиакомпании

Аэропорт Актобе выразил соболезнования родным и близким умершей, а также поблагодарил экипаж за профессиональные действия. Представители авиакомпании Nordwind пока воздерживаются от официальных комментариев. Все материалы по ЧП — в сюжете URA.RU.

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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту города Актобе (Казахстан) после того, как одной из пассажирок стало плохо на борту. Женщина в итоге скончалась. Вся важная информация к этому часу — в сбойке агентства. Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернули над казахским селом Мукур после подачи сигнала бедствия и отправили на экстренную посадку в Актобе. На борту находились 564 пассажира, среди которых — детская команда по спортивной гимнастике. После посадки пассажиров некоторое время не выпускали из самолета. Пассажиры и экипаж пытались оказать женщине первую помощь, однако, по словам очевидца, на борту якобы не оказалось необходимого медицинского оборудования, в частности, прибора для измерения давления. Вскоре после приземления к самолету прибыли экстренные службы и медицинская бригада, они лишь констатировали смерть. Аэропорт Актобе выразил соболезнования родным и близким умершей, а также поблагодарил экипаж за профессиональные действия. Представители авиакомпании Nordwind пока воздерживаются от официальных комментариев. Все материалы по ЧП — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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