В ресторанах Тюмени стартовал сезон летних веранд. Фоторепортаж

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Рестораны открыли сезон «летников»
Рестораны открыли сезон «летников» Фото:

В Тюмень пришла жаркая погода. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют до +31 градуса тепла. Местные заведения постепенно выставляют столики на улицу и открывают сезон летних веранд. Что из этого вышло — в материале URA.RU.

Больше всего веранд сосредоточено на пешеходной улице Дзержинского. Здесь рестораны соседствуют с небольшими кафе и барами. Столики выставляют прямо у входа.

Некоторые рестораны построили стационарные террасы. В холодную пору их закрывают, а летом — выставляют столики, декор и снова ждут гостей.

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В Тюмень пришла жаркая погода. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют до +31 градуса тепла. Местные заведения постепенно выставляют столики на улицу и открывают сезон летних веранд. Что из этого вышло — в материале URA.RU. Больше всего веранд сосредоточено на пешеходной улице Дзержинского. Здесь рестораны соседствуют с небольшими кафе и барами. Столики выставляют прямо у входа. Некоторые рестораны построили стационарные террасы. В холодную пору их закрывают, а летом — выставляют столики, декор и снова ждут гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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