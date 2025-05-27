В Тюмень пришла жаркая погода. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют до +31 градуса тепла. Местные заведения постепенно выставляют столики на улицу и открывают сезон летних веранд. Что из этого вышло — в материале URA.RU.
Больше всего веранд сосредоточено на пешеходной улице Дзержинского. Здесь рестораны соседствуют с небольшими кафе и барами. Столики выставляют прямо у входа.
Некоторые рестораны построили стационарные террасы. В холодную пору их закрывают, а летом — выставляют столики, декор и снова ждут гостей.
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