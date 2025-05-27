В Тюмени заблокировали аккаунты свыше четырех тысяч электросамокатчиков

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Тюменцы могут сообщить о нарушениях через бот Samokat_ru_bot
Тюменцы могут сообщить о нарушениях через бот Samokat_ru_bot Фото:

В Тюмени с начала сезона сервис аренды электросамокатов Whoosh заблокировал аккаунты 4 119 жителей за несоблюдение правил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринга. Самые распространенные нарушения — парковка, поездка вдвоем на одном средстве и неспешивание на переходах.

"С начала сезона в Тюмени за нарушения правил оштрафовано и заблокировано 4119 аккаунтов. При этом по-прежнему, более 99% всех поездок на самокатах в Тюмени совершается без нарушений правил. Самые распространенные нарушения: неправильная парковка, неспешивание на пешеходном переходе и поездки вдвоем на одном самокате", — рассказали в пресс-службе компании.

Жители могут сообщить о нарушениях через бот Samokat_ru_bot. Для этого нужно указать адрес и время происшествия, а также приложить фото или видео.

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В Тюмени с начала сезона сервис аренды электросамокатов Whoosh заблокировал аккаунты 4 119 жителей за несоблюдение правил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринга. Самые распространенные нарушения — парковка, поездка вдвоем на одном средстве и неспешивание на переходах. "С начала сезона в Тюмени за нарушения правил оштрафовано и заблокировано 4119 аккаунтов. При этом по-прежнему, более 99% всех поездок на самокатах в Тюмени совершается без нарушений правил. Самые распространенные нарушения: неправильная парковка, неспешивание на пешеходном переходе и поездки вдвоем на одном самокате", — рассказали в пресс-службе компании. Жители могут сообщить о нарушениях через бот Samokat_ru_bot. Для этого нужно указать адрес и время происшествия, а также приложить фото или видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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