В Тюмени дроппера обязали вернуть пенсионерке украденные 195 тысяч рублей

В Тюмени взыскали 195 тысяч рублей с дроппера, на счет которого были переведены похищенные у пенсионерки деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Сотрудники полиции установили владельца одного из счетов, на которые пенсионерка перевела денежные средства, — им оказался житель Новосибирской области. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в размере 195 тысяч рублей в пользу потерпевшей», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что пенсионерке позвонила неизвестная и под предлогом защиты сбережений убедила пенсионерку перевести более миллиона рублей на якобы «безопасные счета». Владельцем одного из счетов оказался новосибирец. Исполнение решения о возврате средств пенсионерке находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее URA.RU писало, что с 15 мая в России вступил в силу новый закон, который ограничивает возможности дропперов — лиц, помогающих мошенникам в нелегальном выводе средств с карт третьих лиц. Теперь пособники не смогут переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц.
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