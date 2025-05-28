Тюменцы будут судиться с компанией, которая оставила их без мебели

Жители Тюмени будут судиться с компанией, которая оставила их без мебели. Об этом пострадавшие сообщили URA.RU. По их словам, готовые изделия они не могут получить еще с января, хотя деньги за них были выплачены в полном объеме. Речь идет о магазине «Ваша мебель».
«19 января заказали одно кресло и два дивана на сумму 69 тысяч рублей. Деньги запросили полную сумму сразу. Обещали 6 февраля привезти всю мебель. И начались постоянные отговорки. Привезли кресло, запах шел не новой мебели. Первый диван привезли не того цвета. Второй так и не довезли. Пришли к соглашению, что всю мебель забирают и возвращают нам деньги. За два месяца нам вернули только 29 тысяч из 69. Оказывается, таких пострадавших много. Готовим документы в Роспотребнадзор, а далее — в суд», — рассказал тюменец Дмитрий.
На сервисе 2ГИС тюменцы также оставляют гневные отзывы о задержках при поставке мебели. «Ждем с января второй диван, первый привезли через два месяца. Написала в Роспотребнадзор, готовим претензию в суд», — оставила такой комментарий жительница Тюмени Светлана.
В управлении Росоптребнадзора по тюменской области сообщили, что на предпринимателя Алика Фарзоева, владельца магазина «Ваша мебель», в 2025 году поступило уже 20 обращений. При этом, в договоре между покупателями не были прописаны сроки поставки товара, что является нарушением закона «О защите прав потребителей».
Корреспондент агентства попытался взять комментарий у представителей компании. Однако сотрудник магазина бросил трубку после того, как журналист представился.
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