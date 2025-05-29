Спортсмены из Курганской области показали высокие результаты на первом этапе Кубка России по ездовому спорту с собаками «Белые Ночи-2025». Мероприятие проходило в Ленинградской области с 16 по 19 мая. Об этом сообщает управление спорта Курганской области в своем tg-канале.
«Спортсменка Федерации ездового спорта Курганской области Марина Артамонова в дисциплине „велосипед одна собака, женщины“ — завоевала второе место, а в „скутер две собаки, мужчины/женщины“ — четвертое место. Также прошла спринт-гонка, в которой победителем стал курганец Дмитрий Бретин в дисциплине „кросс одна собака, мужчины“», — пишет ведомство.
Ранее спортсмены Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на региональных и федеральных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе, а также отличились на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо. Кроме того, команда управления по физической культуре и спорту области недавно заняла первое место на соревнованиях по шахматам среди органов власти.
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