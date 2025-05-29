Курганские спортсмены заняли призовые места на гонках с собаками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнование прошло в Ленинградской области
Соревнование прошло в Ленинградской области Фото:

Спортсмены из Курганской области показали высокие результаты на первом этапе Кубка России по ездовому спорту с собаками «Белые Ночи-2025». Мероприятие проходило в Ленинградской области с 16 по 19 мая. Об этом сообщает управление спорта Курганской области в своем tg-канале.

«Спортсменка Федерации ездового спорта Курганской области Марина Артамонова в дисциплине „велосипед одна собака, женщины“ — завоевала второе место, а в „скутер две собаки, мужчины/женщины“ — четвертое место. Также прошла спринт-гонка, в которой победителем стал курганец Дмитрий Бретин в дисциплине „кросс одна собака, мужчины“», — пишет ведомство.

Ранее спортсмены Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на региональных и федеральных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе, а также отличились на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо. Кроме того, команда управления по физической культуре и спорту области недавно заняла первое место на соревнованиях по шахматам среди органов власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмены из Курганской области показали высокие результаты на первом этапе Кубка России по ездовому спорту с собаками «Белые Ночи-2025». Мероприятие проходило в Ленинградской области с 16 по 19 мая. Об этом сообщает управление спорта Курганской области в своем tg-канале. «Спортсменка Федерации ездового спорта Курганской области Марина Артамонова в дисциплине „велосипед одна собака, женщины“ — завоевала второе место, а в „скутер две собаки, мужчины/женщины“ — четвертое место. Также прошла спринт-гонка, в которой победителем стал курганец Дмитрий Бретин в дисциплине „кросс одна собака, мужчины“», — пишет ведомство. Ранее спортсмены Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на региональных и федеральных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе, а также отличились на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо. Кроме того, команда управления по физической культуре и спорту области недавно заняла первое место на соревнованиях по шахматам среди органов власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...