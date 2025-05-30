Два человека погибли и полтора десятка пострадали: в Казахстане взорвалась автозаправка

В ночь на 31 мая на АЗС в городе Кульсары (Казахстан) произошел мощный взрыв. По данным местных СМИ и официальных источников, последствия ЧП оказались значительными. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Пострадавшие и жертвы
В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека — муж и жена, которые находились на территории заправки в момент происшествия. По данным экстренных служб, травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых — четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Состояние большинства оценивается как средней степени тяжести.
Видео с места происшествия
В городских соцсетях и мессенджерах распространяются видеозаписи с места взрыва. На кадрах — обширная площадь, охваченная огнем. Видно, как работают пожарные, заметны разрушения и обгоревшие автомобили. Было установлено, что взрывная волна повредила три близлежащих здания.
Ликвидация пожара на АЗС
Возгорание ликвидировали силами пожарно-спасательных подразделений. В тушении приняли участие порядка 60 специалистов МЧС. С последствиями помогли бороться сотрудники полиции и медики. Благодаря слаженным действиям удалось избежать еще больших жертв и распространения огня на соседние объекты.
Реакция властей и расследование взрыва
На месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа. Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва газа на заправке. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность оборудования или нарушение правил безопасности.
Власти Казахстана заявили о необходимости проведения дополнительных проверок на всех аналогичных объектах страны. Ожидается, что по итогам расследования будут приняты меры по ужесточению контроля за безопасностью на газозаправочных станциях. Ситуация на текущий момент находится под контролем надзорных ведомств и министерств.
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