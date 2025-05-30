Пожар на газозаправке в Казахстане потушили

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Пожар на заправке в Кульсары потушен (архивное фото)
Пожар на заправке в Кульсары потушен (архивное фото) Фото:

Пожар на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана ликвидирован. Об этом сообщили в ДЧС области. 

«Пожар локализован в 20:15 часов, ликвидирован в 21:47 часов», — сообщили в ДЧС области», — сказано в сообщении ведомства. Там отметили, что во время ЧП погибли два человека. Еще 16 человек, включая двоих детей, пострадали. 

В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о том, что известно о ЧП. 

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Пожар на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана ликвидирован. Об этом сообщили в ДЧС области.  «Пожар локализован в 20:15 часов, ликвидирован в 21:47 часов», — сообщили в ДЧС области», — сказано в сообщении ведомства. Там отметили, что во время ЧП погибли два человека. Еще 16 человек, включая двоих детей, пострадали.  В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о том, что известно о ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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