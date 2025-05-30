Появилось видео с места взрыва АЗС в Казахстане

В городе Кульсары Атырауской области на проспекте Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси. После вспыхнул сильный пожар.
Согласно сведениям департамента по чрезвычайным ситуациям, возгоранию подверглись газозаправочная станция, три одноэтажных постройки и одно здание в два этажа. В ликвидации последствий участвуют 60 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специализированной техники, продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению резервуаров.
По предварительным данным, погибли два человека, еще 14 получили различные травмы. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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