Появилось видео с места взрыва АЗС в Казахстане

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Два человека погибли, еще 12 получили травмы при взрыве на заправке в Казахстане
Два человека погибли, еще 12 получили травмы при взрыве на заправке в Казахстане Фото:

В городе Кульсары Атырауской области на проспекте Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси. После вспыхнул сильный пожар. 

Согласно сведениям департамента по чрезвычайным ситуациям, возгоранию подверглись газозаправочная станция, три одноэтажных постройки и одно здание в два этажа. В ликвидации последствий участвуют 60 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специализированной техники, продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению резервуаров.

По предварительным данным, погибли два человека, еще 14 получили различные травмы. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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В городе Кульсары Атырауской области на проспекте Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси. После вспыхнул сильный пожар.  Согласно сведениям департамента по чрезвычайным ситуациям, возгоранию подверглись газозаправочная станция, три одноэтажных постройки и одно здание в два этажа. В ликвидации последствий участвуют 60 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специализированной техники, продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению резервуаров. По предварительным данным, погибли два человека, еще 14 получили различные травмы. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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