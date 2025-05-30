Три здания пострадали в результате взрыва газа в Казахстане

В городе Кульсары в Казахстане после взрыва на АЗС вечером 30 мая огонь охватил три близлежащих здания. Об этом сообщает telegram-канал «NUR.RZ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.
«Произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции», — говорится в сообщении. Уточняется, что также огонь охватил двухэтажное здание, расположенное позади эпицентра взрыва. Предварительно, два человека погибли и еще 14 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заправке пострадали четыре ребенка. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.