Три здания пострадали в результате взрыва газа в Казахстане

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Огонь также охватил здание позади взорвавшейся АЗС
Огонь также охватил здание позади взорвавшейся АЗС Фото:
новость из сюжета
В Казахстане прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на АЗС

В городе Кульсары в Казахстане после взрыва на АЗС вечером 30 мая огонь охватил три близлежащих здания. Об этом сообщает telegram-канал «NUR.RZ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

«Произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции», — говорится в сообщении. Уточняется, что также огонь охватил двухэтажное здание, расположенное позади эпицентра взрыва. Предварительно, два человека погибли и еще 14 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заправке пострадали четыре ребенка. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.

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В городе Кульсары в Казахстане после взрыва на АЗС вечером 30 мая огонь охватил три близлежащих здания. Об этом сообщает telegram-канал «NUR.RZ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям. «Произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции», — говорится в сообщении. Уточняется, что также огонь охватил двухэтажное здание, расположенное позади эпицентра взрыва. Предварительно, два человека погибли и еще 14 человек пострадали. Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заправке пострадали четыре ребенка. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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