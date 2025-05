Старушка в укулеле и донаты за рок: сколько зарабатывают уличные музыканты в Тюмени

Тюменские музыканты в месяц зарабатывают порядка 35 тысяч рублей

31 мая 2025 в 12:52

Тюменские музыканты выступают не только ради денег, но и для души Фото: URA.RU Теплый летний вечер в центре Тюмени невозможно представить без музыки: на Дзержинского неизменная странная старушка с укулеле, в каждом переходе по юному дарованию с гитарой, а то и вовсе классический концерт со скрипкой. Музыка для тюменских уличных артистов — не просто хобби, но и способ заработать. Сколько тюменцы готовы дать на хлеб уличным музыкантам, и есть ли у работяг от искусства риск налететь на «мафию» — выяснило информационное агентство URA.RU. Чаще всего музыкантов можно встретить в центре города Фото: URA.RU Бот — в помощь На первый взгляд кажется, что играть на улице — дело нехитрое: вышел, да исполняй. Однако на самом деле работа на широкую публику давно стала настоящей индустрией, строго регламентированной и четкой. Чтобы выбить для себя выступления в самых лакомых локациях, сулящих максимум зрителей и денег, артисты стоят в очередях. Иногда неделями. У некоторых горожан есть мнение, что уличное творчество «крышуется» некой злой и страшной «мафией». Как, к примеру, деятельность попрошаек. Однако реальные тюменские музыканты лишь посмеялись над нашими домыслами: все проще и прозрачнее. Да, такое правда было. Но давно, все поправилось и стало цивильным минимум лет 6-7 назад. Чтобы занять место для выступления, к примеру, на пешеходной улице Дзержинского, тюменские музыканты создали специальный телеграмм-канал, в котором минимум за три дня до планируемого шоу бронируют время и конкретное место. Так в городе формируется четкое расписание выступлений — артисты не мешают друг другу и более-менее справедливо делят выручку. И никаких бандюков в системе. Все ли играющие на улице живут на выручку от выступлений? Точно нет. Интересно, что большая часть тюменских музыкантов выступления на улице работой отнюдь не считают. Для них это скорее самовыражение, и музыканты чаще имеют иные источники дохода помимо игры на улице. В Тюмени уличные музыканты могут заработать от 700 до пяти тысяч рублей Фото: URA.RU Сколько можно заработать игрой Что касается оплаты труда, здесь все неоднозначно. Чтобы получить максимальное количество денег, требуется соблюсти множество условий. Среди них и время года, и время суток, и локация и, разумеется, репертуар. Идеальной комбинации, как водится, не случается почти никогда. По оценкам местных музыкантов, за день игры (от двух до пяти часов) в Тюмени в 2025 году реально заработать от 700 рублей до пяти тысяч. В среднем выходит три тысячи рублей «за смену». Однако, по словам тюменских артистов, текущий сезон оказался гораздо слабее предыдущего. Всего годом ранее музыканты могли заработать до десяти тысяч рублей за вечер работы на улице. Поговорили мы с тюменскими дарованиями и об опыте игры в других городах. Говорят, в Москве даже опытному музыканту практически ничего не получится заработать. В среднем за день выходит порядка 400-500 рублей. Сургут относится к артистам на улице снисходительнее: там реально получить и по четыре тысячи рублей в день, но количество точек для игры ограничено, а конкуренция — сильнее. Екатеринбург в этом отношении — самый ненадежный город. Сегодня получится заработать две тысячи, а завтра — 100 рублей. Так что матушка Тюмень пусть и слывет среди уличного бомонда городом мещанским, однако остается надежной кормилицей. Алексей предпочитает выступать на Дзержинского около сцены Фото: URA.RU Парень с гитарой Музыканты, это в первую очередь, персоны. Каждый из них со своим подходом к искусству. Первый, о ком расскажем — Алексей Яманов, он исполняет каверы на русский рок на Дзержинского раза два-три в неделю. В его репертуаре, к примеру, хиты «Арии», вечный хит про «лететь куда-то вдаль» и т.п. Леха играет на улице уже более трех лет. Он играет практически всю жизнь, но музыкального образования у парня нет: пару лет отучился в тюменском колледже искусств, и бросил. Спросили Алексея про заработки. Молодой человек признался, что игра на улице для него — не вынужденная мера, а скорее удовольствие. Основной доход он получает с пиццерии, которую сам же и открыл. В прошлом году Леха зарабатывал игрой на улице до пяти тысяч за выход, а вот в этом году ситуация значительно хуже: получается менее четырех тысяч. Падение уровня заработка наш собеседник объяснил увеличением количества подростков на улице аудитория отзывчивая, но, увы и ах, неплатежеспособная. Плюс дружинники. В своих бессмысленных и беспощадных рейдах по пешеходной улице дородные дядьки разгоняют всех к десяти часам вечера, и конец концертам. Ирина любит выступать на улице Дзержинского и на Цветном бульваре Фото: URA.RU Звезда-чудачка Практически каждый день на Дзержинского за музицированием можно застать весьма экстравагантную тюменку Ирину, которую все местные ласково и по-дружески называют «тетя Ира». У Ирины укулеле с тремя струнами. Куда подевалась четвертая, которая должна бы быть в комплекте — большой вопрос. Она играет на своем увечном инструменте песни собственного, весьма специфического, сочинения. Особое место в ее творчестве занимает мотив расслабления и «кайфа». Но действительно уникальной певицу делает даже не содержание ее песен, а ее способ выступления: за несколько метров можно услышать ее пронзительный, скрипучий и высокий голос, что необычно резонирует со струнами небольшой гитарки. Тюменка призналась URA.RU, что никогда не посещала музыкальную школу. Однажды она сходила на занятия по гитаре, подучить аккорды. И после первого же урока, по словам женщины, преподаватель отметил ее особенный талант к струнным. Теперь аккорды она придумывает самостоятельно. Игра на гитаре для Ирины — единственный источник дохода. При этом денег за одно выступление она получает немного: хорошо, если получиться наиграть на тысячу. Зато славы у экстравагантной дамы с укулеле не занимать: ее знают едва ли не все местные, а особенно тетю Иру любят подростки. Пока мы общались, с ней поздоровался десяток ребят, и все тепло и по-свойски. Борис предпочитает выступать на набережной Туры в районе моста Влюбленных Фото: URA.RU Дедушка-путешественник Уже как пять лет на улицах Тюмени у моста Влюбленных выступает музыкант Борис Федерягин. Мужчина скоро встретит свой девятый десяток, но он продолжает играть. И, как выяснилось, писать картины и… класть печи. Творческий путь Бориса начался в Кургане. Однако мужчина уже четыре раза вдоль и поперек успел объехать всю Россию с уличными выступлениями — от Пскова до Владивостока. Борис Викторович не имеет профессионального образования в музыке, однако это не помешало ему создать собственные песни и их исполнять. Одну такую композицию он посвятил Тюмени. Артист предпочитает выступать на набережной Туры. Казалось бы — отличная локация, проходная. Но по словам Бориса Викторовича, за три часа выступления ему едва удается заработать хотя бы полторы тысячи рублей. По мнению музыканта, в Тюмени очень холодная и безразличная аудитория. Он был во многих городах страны, но только в областной столице Тюменской области его ждал столь равнодушный прием. Борис добавил, что дело здесь в менталитете: тюменцы — купцы, они себе на уме. Лишний раз копейки не потратят. Постоят, послушают и уйдут, даже не улыбнувшись. Такой вот нелицеприятный отзыв. Зато честно! Никита выступает на различных локациях по городу, но в основном предпочитает центр Фото: Размик Закарян © URA.RU Металлист со степенью Еще один уличный музыкант, которого можно встретить в центре Тюмени — Никита. Молодой человек обожает тяжелый рок, в нем же он нашел свое призвание. Поэтому на улице у него в руках — электрогитара, а под ногами «комбик», из которого вытекает горячий, пробирающий до костей тяжелый звук. Парень играет самые знаменитые песни зарубежных металл-групп по типу System of a Down, BabyMetal и Slaughter To Prevail. В отличие от своих уличных коллег, молодой человек — дипломированный музыкант. Он без проблем окончил музыкальную школу по направлению гитара, а впоследствии самостоятельно научился играть на клавишных. Никита побывал во многих городах, включая столицу и север страны, и у него сложилось мнение, которое радикально отличается от мнения его коллеги Бориса. В Тюмени крайне благодатная почва для заработка, уверен Никита. Если работать усердно, можно получить более 30 тысяч рублей в месяц, играя по вечерам, рассказал молодой человек. Накануне в Тюмени была опубликована статистика: средний заработок горожанина в мае составляет 84 тысячи рублей при работе по 40 часов в неделю. Проведя несложные расчеты, вычисляем: в среднем тюменские музыканты проводят за своим ремеслом по 15 часов в неделю и получают за это донатов на сумму около 35 тысяч в месяц. Неплохо для подработки. А аплодисменты публики и кайф от вайба — это и вовсе бесценно.

