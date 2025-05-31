ВС РФ освободили населенные пункты в Сумской области и ДНР: карта спецоперации 31 мая

Российские войска освободили село Водолаги в Сумской области в рамках формирования буферной зоны у границы, а также село Новополь на границе ДНР и Запорожской области. Украинская армия перебрасывает резервы в Сумскую область, там расширяется зона обязательной эвакуации из-за стремительного продвижения ВС РФ. Также известно о продвижении армии России на других направлениях. Ход боевых действий и обстановка на фронте — в материале URA.RU.
Буферная зона — Сумская область
Российские подразделения освободили село Водолаги. Также они не в первый раз провели разведку боем в селе Юнаковка, уничтожив таким образом ряд фортификационных сооружений и огневых точек ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Также армия России отбила несколько попыток ВСУ атаковать российскую границу в Курской области. Были отбиты украинские провокации в селах Теткино и Новый Путь, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Власти Сумской области Украины расширили список населенных пунктов, подлежащих обязательной эвакуации, до 11 на фоне продвижения российских военных. Украинское командование направило подразделения пограничников, ранее задерживавших уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области.
ДНР
ВС РФ освободили село Новополь на границе ДНР и Запорожской области. Также они продолжают наступление на село Комар, отбивая попытки контратак ВСУ и нанося авиаудары по скоплениям противника в самом Комаре, пишет telegram-канал WarGonzo. Там же отмечается, что что войска России бои между Миролюбовкой и Малиновкой и на других участках на покровском направлении.
Российская армия взяли под контроль ключевые опорные пункты и стратегические объекты ВСУ в селе Редкодуб. Подразделения ВС РФ зачищают населенный пункт, сообщил Марочко в беседе с ТАСС.
ВСУ обстреляли поселок городского типа Пантелеймоновка, повредив здание пожарной части. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС республики.
Харьковская область
ВС РФ освободили большую часть города Волчанск. Также они контролируют обширный участок местности около города, сообщил Марочко в беседе с ТАСС.
Уничтожение техники и опорников ВСУ
Расчет FPV-дронов спецназа группировки войск «Запад» ликвидировал опорный пункт, военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Пятый канал».
Согласно поступившей информации от воздушной разведки, специалисты подготовили БПЛА, оснащенные боевыми зарядами, оптимальными для поражения подобных объектов. Расчет выдвинулся к месту запуска и успешно осуществил поставленную задачу. После завершения атаки военнослужащие благополучно вернулись на позиции временной дислокации.
Тактика применения беспилотников регулярно совершенствуется и корректируется в соответствии с боевыми условиями. Личный состав занимается модернизацией как самих дронов, так и способов их боевого применения непосредственно в зоне соприкосновения с противником.
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