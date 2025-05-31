ВС России освободили село Водолаги, расположенный в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области», — сообщили в министерстве. Село находится на северо-востоке Украины, и его контроль имеет стратегическое значение для продвижения российских войск в регионе.
Кроме того, помимо села Водолаги, российские военнослужащие освободили населенный пункт Новополь. Он находится в ДНР.
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