ВС РФ освободили село в Сумской области

Минобороны: ВС России освободили Водолаги и Новополь
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ВС РФ освободили два населенных пункта: Водолаги и Новополь
ВС РФ освободили два населенных пункта: Водолаги и Новополь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС России освободили село Водолаги, расположенный в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области», — сообщили в министерстве. Село находится на северо-востоке Украины, и его контроль имеет стратегическое значение для продвижения российских войск в регионе.

Кроме того, помимо села Водолаги, российские военнослужащие освободили населенный пункт Новополь. Он находится в ДНР.

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ВС России освободили село Водолаги, расположенный в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области», — сообщили в министерстве. Село находится на северо-востоке Украины, и его контроль имеет стратегическое значение для продвижения российских войск в регионе. Кроме того, помимо села Водолаги, российские военнослужащие освободили населенный пункт Новополь. Он находится в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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