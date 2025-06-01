01 июня 2025

В ЯНАО поймали водителя с рекордными долгами свыше 10 млн

В ЯНАО задержали водителя, который задолжал на штрафах более 11 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО задержан злостный должник
В ЯНАО задержан злостный должник Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы задержали водителя, задолжавшего по штрафам и другим обязательствам более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ЯНАО. 

«В ходе проверки по федеральной информационноовым.й системе МВД России выяснилось, что водитель накопил более 40 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также имеет значительную задолженность перед службой судебных приставов — свыше 11 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

По итогам проверки в отношении водителя составили семь административных материалов. За неуплату штрафов его подвергли административному задержанию. Судебные приставы арестовали автомобиль в рамках исполнительного производства и поместили его на специализированную стоянку.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы задержали водителя, задолжавшего по штрафам и другим обязательствам более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ЯНАО.  «В ходе проверки по федеральной информационноовым.й системе МВД России выяснилось, что водитель накопил более 40 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также имеет значительную задолженность перед службой судебных приставов — свыше 11 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве. По итогам проверки в отношении водителя составили семь административных материалов. За неуплату штрафов его подвергли административному задержанию. Судебные приставы арестовали автомобиль в рамках исполнительного производства и поместили его на специализированную стоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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