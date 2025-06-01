В ЯНАО поймали водителя с рекордными долгами свыше 10 млн

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы задержали водителя, задолжавшего по штрафам и другим обязательствам более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ЯНАО.
«В ходе проверки по федеральной информационноовым.й системе МВД России выяснилось, что водитель накопил более 40 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также имеет значительную задолженность перед службой судебных приставов — свыше 11 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.
По итогам проверки в отношении водителя составили семь административных материалов. За неуплату штрафов его подвергли административному задержанию. Судебные приставы арестовали автомобиль в рамках исполнительного производства и поместили его на специализированную стоянку.
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