Сколько стоит отдохнуть на тюменских пляжах

В окрестностях Тюмени дешевле всего будет отдохнуть у водоемов на базе отдыха «Боровое». Там вход с человека будет стоить 200 рублей. Агентство URA.RU составило список мест, где и за сколько можно отдохнуть в городе на пляже. Цены указаны за отдых в выходные дни.
Самый бюджетный платный пляж под Тюменью находится на базе отдыха «Боровое». Там плата взимается с автомобиля, в котором может находиться не более пяти человек. Цена за проезд составит 1 000 рублей. Таким образом, за одного гостя придется отдать 200 рублей.
Чуть дороже обойдется отдых на территории комплекса «Кулига парк». Вход на пляж на озере «Бобровое» будет стоить 250 рублей с человека. Вход на базу отдыха «Пруд лесной» обойдется в 400 рублей за одного гостя.
В комплексе «Верхний бор» проход на территорию базы будет стоить 450 рублей. Цена не зависит от дня недели.
Самый дорогой вход оказался в пляжный клуб Lipovoe. Стоимость входа на одного гостя за выходные дни составит 1 500 рублей.
Чтобы попасть на пляж «Куба» тюменцам придется заплатить от 400 до 1 500 рублей за въезд на машине. Цена не зависит от количества пассажиров в авто, а от пляжных зон, где предусмотрена разная инфраструктура.
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