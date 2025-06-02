Сколько стоит отдохнуть на тюменских пляжах

Стоимость отдыха на тюменских пляжах доходит до 1 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимальная стоимость отдыха - 200 рублей
Минимальная стоимость отдыха - 200 рублей Фото:

В окрестностях Тюмени дешевле всего будет отдохнуть у водоемов на базе отдыха «Боровое». Там вход с человека будет стоить 200 рублей. Агентство URA.RU составило список мест, где и за сколько можно отдохнуть в городе на пляже. Цены указаны за отдых в выходные дни.

Самый бюджетный платный пляж под Тюменью находится на базе отдыха «Боровое». Там плата взимается с автомобиля, в котором может находиться не более пяти человек. Цена за проезд составит 1 000 рублей. Таким образом, за одного гостя придется отдать 200 рублей.

Чуть дороже обойдется отдых на территории комплекса «Кулига парк». Вход на пляж на озере «Бобровое» будет стоить 250 рублей с человека. Вход на базу отдыха «Пруд лесной» обойдется в 400 рублей за одного гостя.

В комплексе «Верхний бор» проход на территорию базы будет стоить 450 рублей. Цена не зависит от дня недели.

Самый дорогой вход оказался в пляжный клуб Lipovoe. Стоимость входа на одного гостя за выходные дни составит 1 500 рублей.

Чтобы попасть на пляж «Куба» тюменцам придется заплатить от 400 до 1 500 рублей за въезд на машине. Цена не зависит от количества пассажиров в авто, а от пляжных зон, где предусмотрена разная инфраструктура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В окрестностях Тюмени дешевле всего будет отдохнуть у водоемов на базе отдыха «Боровое». Там вход с человека будет стоить 200 рублей. Агентство URA.RU составило список мест, где и за сколько можно отдохнуть в городе на пляже. Цены указаны за отдых в выходные дни. Самый бюджетный платный пляж под Тюменью находится на базе отдыха «Боровое». Там плата взимается с автомобиля, в котором может находиться не более пяти человек. Цена за проезд составит 1 000 рублей. Таким образом, за одного гостя придется отдать 200 рублей. Чуть дороже обойдется отдых на территории комплекса «Кулига парк». Вход на пляж на озере «Бобровое» будет стоить 250 рублей с человека. Вход на базу отдыха «Пруд лесной» обойдется в 400 рублей за одного гостя. В комплексе «Верхний бор» проход на территорию базы будет стоить 450 рублей. Цена не зависит от дня недели. Самый дорогой вход оказался в пляжный клуб Lipovoe. Стоимость входа на одного гостя за выходные дни составит 1 500 рублей. Чтобы попасть на пляж «Куба» тюменцам придется заплатить от 400 до 1 500 рублей за въезд на машине. Цена не зависит от количества пассажиров в авто, а от пляжных зон, где предусмотрена разная инфраструктура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...