В Тюменской области умер мировой судья в отставке

В Тюменской области скончался мировой судья в отставке Александр Бажин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Прощание с Бажиным пройдет 3 июня в селе Армизонское.
«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный человек, мировой судья в почетной отставке Александр Павлович Бажин. <...> Прощание состоится 3 июня с 11:00 до 13:00 часов по адресу: село Армизонское, улица Дзержинского, 47», — говорится в сообщении ведомства.
Александр Бажин родился в 1947 году в Абатском районе. С 2000 года он был мировом судьей судебного участка №1 Армизонского района Тюменской области. В феврале 2017 года ушел в почетную отставку. Его общий стаж по специальности составил 45 лет.
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