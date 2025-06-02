На «Курганстальмосте» выбрали лучших сварщиков, маляров и токарей. Фото

02 июня 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

На заводе «Курганстальмост» прошел конкурс профмастерства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе «Курганстальмост» прошел 38-й конкурс профессионального мастерства, который собрал более сотни работников предприятия, ветеранов, школьников и студентов. На открытии мероприятии присутствовали заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин и генеральный директор завода Дмитрий Парышев. Об этом сообщает пресс-службе предприятия. «За победу в конкурсе боролись 105 профессионалов в восьми номинациях. Лучших выявляли среди электросварщиков, газорезчиков, студентов-сварщиков, крановщиков-операторов, токарей, маляров и контролеров сварочных работ. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки», — сообщили в пресс-службе завода. Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев вручил победителям и призерам конкурса профмастерства медали, грамоты и премии. Несколько участников получили специальные призы. «Приятно, что с каждым годом на наше предприятие приходит работать все больше и больше молодежи. Это залог успеха нашей работы на благо страны и Курганской области», — отметил руководитель. Для детей участников конкурса и их родных была организована площадка с веселыми играми и творческими заданиями. Школьникам и студентам провели экскурсии в цехах и музее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе «Курганстальмост» прошел 38-й конкурс профессионального мастерства, который собрал более сотни работников предприятия, ветеранов, школьников и студентов. На открытии мероприятии присутствовали заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин и генеральный директор завода Дмитрий Парышев. Об этом сообщает пресс-службе предприятия. «За победу в конкурсе боролись 105 профессионалов в восьми номинациях. Лучших выявляли среди электросварщиков, газорезчиков, студентов-сварщиков, крановщиков-операторов, токарей, маляров и контролеров сварочных работ. Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки», — сообщили в пресс-службе завода. Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев вручил победителям и призерам конкурса профмастерства медали, грамоты и премии. Несколько участников получили специальные призы. «Приятно, что с каждым годом на наше предприятие приходит работать все больше и больше молодежи. Это залог успеха нашей работы на благо страны и Курганской области», — отметил руководитель. Для детей участников конкурса и их родных была организована площадка с веселыми играми и творческими заданиями. Школьникам и студентам провели экскурсии в цехах и музее.