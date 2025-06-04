В Кургане интересно: в ЦПКиО пройдет танцевальная вечеринка с участием популярного диджея

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) пройдет танцевальная вечеринка. На сцене выступит DJ Костя МосГорСвязь. Об этом сообщается в соцсетях.
«DJ Костя МосГорСвязь зажжет танцпол своим эксклюзивным сетом из самых актуальных хитов сезона. Что будет: крутая электроника, легкая и веселая атмосфера. Идеальный вечер в компании друзей. Дата и время: 06 июня, 19:00. Место: ЦПКиО, Избушка (резиденция Деда Мороза). Вход: свободный», — написано в группе «Музыка Нашего Города» в соцсети «ВКонтакте».
DJ Костя МосГорСвязь известен как диджей, который проводит танцевальные вечеринки с эксклюзивными сетами из самых актуальных хитов сезона, включая крутую электронную музыку и легкие веселые треки. Основной стиль диджея — Drum & Bass, среди любимых — Disco House, Hardcore, House, Techno. В 2022 году он принял участие в создании микса «Курганок 3000», на котором три тысячи прослушиваний в соцсетях. Кроме того, в 2024 году диджей выпустил такие синглы, как «День Прошел» (feat. Андрей Агдам) и «она врет» (Remix) на музыкальная площадках.
Ранее URA.RU сообщало, что опен-эйр пройдет в Кургане на Голубых озерах. Под открытым небом на платной площадке карьера Голубые озера соберутся артисты, включая специальных гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
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