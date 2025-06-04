Повара «Кебаб 89» в Ноябрьске, где произошло массовое отравление, работали без санкнижек

В Ноябрьске выросло количество заразившихся сальмонеллезом

05 июня 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор сообщил о деталях отравления шаурмой Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ноябрьске Роспотребнадзор поделился деталями проверки заведения общественного питания «Кебаб 89», где были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, что привело к его временному закрытию. В результате инцидента пострадало почти 30 человек, у которых был обнаружен сальмонеллез. «У сотрудников отсутствовали санитарные книжки, а на кухне на инструментах была обнаружена кишечная палочка. У трех поваров также была выявлена сальмонелла. На данный момент известно, что 29 человек обратились в больницу, и у большинства из них диагностировали сальмонеллез», — сообщили источники URA.RU из Роспотребнадзора. В связи с выявленными нарушениями, «Кебаб 89» закрыт на 75 суток для устранения всех нарушений и проведения заключительной дезинфекции. В течение этого периода заведение будет находиться под строгим контролем Роспотребнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске Роспотребнадзор поделился деталями проверки заведения общественного питания «Кебаб 89», где были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, что привело к его временному закрытию. В результате инцидента пострадало почти 30 человек, у которых был обнаружен сальмонеллез. «У сотрудников отсутствовали санитарные книжки, а на кухне на инструментах была обнаружена кишечная палочка. У трех поваров также была выявлена сальмонелла. На данный момент известно, что 29 человек обратились в больницу, и у большинства из них диагностировали сальмонеллез», — сообщили источники URA.RU из Роспотребнадзора. В связи с выявленными нарушениями, «Кебаб 89» закрыт на 75 суток для устранения всех нарушений и проведения заключительной дезинфекции. В течение этого периода заведение будет находиться под строгим контролем Роспотребнадзора.