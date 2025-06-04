04 июня 2025

Повара «Кебаб 89» в Ноябрьске, где произошло массовое отравление, работали без санкнижек

В Ноябрьске выросло количество заразившихся сальмонеллезом
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор сообщил о деталях отравления шаурмой
Роспотребнадзор сообщил о деталях отравления шаурмой Фото:

В Ноябрьске Роспотребнадзор поделился деталями проверки заведения общественного питания «Кебаб 89», где были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, что привело к его временному закрытию. В результате инцидента пострадало почти 30 человек, у которых был обнаружен сальмонеллез.

«У сотрудников отсутствовали санитарные книжки, а на кухне на инструментах была обнаружена кишечная палочка. У трех поваров также была выявлена сальмонелла. На данный момент известно, что 29 человек обратились в больницу, и у большинства из них диагностировали сальмонеллез», — сообщили источники URA.RU из Роспотребнадзора.

В связи с выявленными нарушениями, «Кебаб 89» закрыт на 75 суток для устранения всех нарушений и проведения заключительной дезинфекции. В течение этого периода заведение будет находиться под строгим контролем Роспотребнадзора.

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В Ноябрьске Роспотребнадзор поделился деталями проверки заведения общественного питания «Кебаб 89», где были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, что привело к его временному закрытию. В результате инцидента пострадало почти 30 человек, у которых был обнаружен сальмонеллез. «У сотрудников отсутствовали санитарные книжки, а на кухне на инструментах была обнаружена кишечная палочка. У трех поваров также была выявлена сальмонелла. На данный момент известно, что 29 человек обратились в больницу, и у большинства из них диагностировали сальмонеллез», — сообщили источники URA.RU из Роспотребнадзора. В связи с выявленными нарушениями, «Кебаб 89» закрыт на 75 суток для устранения всех нарушений и проведения заключительной дезинфекции. В течение этого периода заведение будет находиться под строгим контролем Роспотребнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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