Замглавы челябинского миндортранса Харченко признался во взятке

Первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко признал получение взятки и частично вину в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом заявила представитель СКР на заседании о продлении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. Также на судебном заседании выяснилось, что он уволен со своей должности.
По словам следователя, Харченко обвиняется по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями) и по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (взятка). По первому пункту он признал вину частично, по второму — полностью. Однако это не исключает возможности помешать расследованию, скрыться от органов следствия и суда, надавить на свидетелей.
Со своей стороны защита, ходатайствуя о переводе Харченко под домашний арест, сообщила, что он уволился из министерства — утратив возможность влиять на расследование. Все необходимые показания он уже дал, все очные ставки состоялись. Также адвокат напомнил об участии экс-чиновника в восстановлении Донбасса и неоднократных выездах в зону СВО, что подтверждается наградами и статусом участника боевых действий. «За 30 лет на госслужбе Харченко лишь пару раз выезжал за границу. И только с семьей, для отдыха», — добавил юрист.
«Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания Харченко под стражей до 18 августа 2025 года», — огласила в итоге решение судья Оксана Макаренко.
Харченко попал под следствие в конце декабря 2024 года. Его обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Предварительно, один из них связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал. Однако в мае 2025 года в его деле появился новый эпизод.
После ФСБ еще несколько раз наведывалась в миндор области. По делу о дорожном сговоре сегодня задержаны: министр Алексей Нечаев, его предшественник на посту Дмитрий Микулик, экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, бывший начальник управления Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Сейчас к ним добавились новые фигуранты. Не исключено, что зачистка продолжится. Предварительно, группировка наживалась на дорожных контрактах. Сумма ущерба превышает 2,9 млрд рублей.
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