Как уберечь животных от клещей: советы ветеринара

Весна — опасная пора для собак и животных, так как в это время просыпаются клещи. Эти насекомые разносят вирусы, опасные для здоровья и жизни животных. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Александр Васильев рассказал как защитить кошек и собак от клещей, и какие способы самые эффективные.
Какие животные подвергаются нападению клещей
Как правило, жертвами укусов клещей становятся кошки и собаки, которые часто бывают на улице. По словам ветеринара Александра Васильева, опасные насекомые могут оказаться на животном любой породы и размера. При этом собаки и кошки с короткой шерстью более подвержены укусам, так как до тела животного с длинной шерстью паразит может не добраться.
Когда клещи опасны для животных
Клещи становятся активными при температуре воздуха от +5 градусов, рассказал ветеринарный врач. Однако он отметил, что нередки случаи укусов животных и в зимнее время.
«Бывают случаи, когда и зимой насекомых заносят с улицы на цветах или елках, например. Они отогреваются и кусают обитателей квартиры, Но очень активными они становятся, конечно, в весеннее время. Они становятся голодными, когда прогревается почва», — рассказал эксперт. Он уточнил, что в основном пик заболеваемости приходится на конец апреля-начало мая.
Какие заболевания передаются клещами животным
Среди самых опасных заболеваний для животных, которые переносятся клещами:
- Боррелиоз, который поражает нервную систему и суставы.
- Гемобартонеллез. При попадании этой инфекции в организм поражается кроветворная система, которое протекает бессимптомно и вызывает сильную анемию.
- Пироплазмоз. Возбудители заболевания разрушают эритроциты, что приводит к сильной анемии.
Симптомы пироплазмоза
Основными симптомами пироплазмоза являются лихорадка, вялость, отсутствие аппетита. Происходит изменение цвета мочи, которая становится красного, бурого или черного цвета. При этом заболевании повышается температура тела кошки, происходит побледнение или пожелтение слизистых. Первые симптомы пироплазмоза появляются спустя 4–7 дней после заражения.
Симптомы боррелиоза
По словам специалиста, оно опасно тем, что протекает бессимптомно и выявляется, когда животное начинает хромать.
Среди возможных признаков отмечают:
- частое мочеиспускание;
- вздутие живота;
- сильная усталость (даже при отсутствии физической активности);
- проблемы с дыханием;
- отечность суставов;
- рвота и диарея;
- увеличение лимфатических узлов;
- снижение аппетита;
- хромота;
- повышение температуры.
Симптомы гемобартонеллеза
Заболевание поражает красные кровяные тельца в крови, отвечающие за перенос кислорода в организме. Также эту болезнь называют инфекционной анемией кошек. Распространенными клиническими признаками заболевания являются:
- бледные или иногда желтушные слизистые оболочки,
- вялость,
- быстрая утомляемость,
- снижение аппетита,
- потеря веса,
- лихорадка.
Как защитить животных от клещей
Для того, чтобы защитить животных от укусов клещей и заболеваний нужно проводить своевременную профилактику, заявил Александр Васильев. По его словам, таблетки — самый эффективный метод защиты от укусов насекомых. По его словам, подобрать можно разные таблетки в зависимость от цены. И при этом они не вредят здоровью животных и подходят для щенков. «Достаточно эффективны капли на холку. Но они действуют не долго. И об этом надо помнить», — отметил специалист. Капли отпугивают кровососущих насекомых запахом, а также убивают их при случайном укусе. Однако после их нанесения нельзя мыть животное в течение трех суток.
Еще один способ защиты животных во время прогулок — распылители. По словам, ветеринара, они тоже имеют временный эффект. Кроме того, хозяева могут не равномерно распылить средство на шерсти животного, оставив открытые для насекомых участки. «Еще можно использовать специальные ошейники и шампуни. Но я бы посоветовал их использовать, как дополнительные средства к таблеткам и каплям», — отметил эксперт.
Как искать клеща в шерсти у животных
Чтобы вовремя обнаружить клеща в шерсти животного, нужно проводить осмотр после каждой прогулки. Осмотр собак рекомендуется начинать с морды, разглаживая складки и прощупывая их. Затем осматривают холку, ощупывают кожу подмышек и боков, брюха и паха. Обязательно нужно прочесать руками всю шерсть, осматривая кожный покров.
Осматривая кошек, также нужно внимательно осмотреть все части тела и перебрать шерсть против роста волосков. Если клещ вцепился в кожу, то в этом месте появится маленькое уплотнение. У всех видов животных важно отдельно осмотреть уши на наличие ушных клещей. Если в ушах появилась «коричневая кашица» аккуратно взять мазок ватной палочкой, а потом осмотреть ее над темной поверхностью. Если появятся белые движущиеся крапинки, значит, есть клещи.
Какую помощь оказать собаке или кошке при укусе клеща
Если вы нашили клеща, впившегося в кожу вашего животного, то самостоятельно определить является ли он переносчиком вируса невозможно. Узнать об этом можно только после диагностики самого клеща в ветеринарной клинике. Поэтом первое, что нужно сделать доставить питомца к специалистам. Если в ближайшее время это сделать не удается, то можно попытаться самостоятельно снять клеща.
Как самостоятельно извлечь клеща
Ветеринар Александр Васильев заявил, что пытаясь самостоятельно извлечь клеща из кожи животного, нельзя тянуть насекомое за брюшко или использовать пинцет с острыми краями. Также запрещается обрабатывать место укуса маслом. Нужно надеть перчатки и специальным приспособлением для выкручивания, которые продаются в ветаптеках, захватить клеща как можно ближе к голове. Достав паразита, нужно поместить его в банку и обязательно доставить ветклинику на исследование на наличие вируса. По словам ветеринара, животное, укушенное клещом, так же нужно обязательно показать специалисту.
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