В Тюмени не выделили деньги на расширение «самой проблемной» дороги

В Тюмени в проект бюджета на 2025-ый и 2026-2027 годы не заложили деньги на расширение улицы Запольной, которую жители прозвали «самой проблемной». Об этом заявили в городской администрации.
«Бюджетом города Тюмени на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов бюджетные ассигнования на выполнение работ не предусмотрены. Расходы на их выполнение будут предлагаться к включению в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на мэрию.
Предполагается, что реконструкция Запольной пройдет на участке от Грибоедова до Мориса Тореза. Примерная стоимость работ составляет 324 миллиона рублей. Дорога будет расширена до шести полос.
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