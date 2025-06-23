В Тюмени нашли подростка, пропавшего 19 июня

Мальчика искали с 19 июня
В Тюмени закончились поиски 16-летнего подростка, его местонахождение было неизвестно с 19 июня. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте".
"Подросток найден. Жив", — указано в посте.
Известно, что мальчик пропал в Тюмени. Он ушел из дома 19 июня и не вернулся.
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