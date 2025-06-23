23 июня 2025

В Тюмени нашли подростка, пропавшего 19 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчика искали с 19 июня
Мальчика искали с 19 июня Фото:

В Тюмени закончились поиски 16-летнего подростка, его местонахождение было неизвестно с 19 июня. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте".

"Подросток найден. Жив", — указано в посте.

Известно, что мальчик пропал в Тюмени. Он ушел из дома 19 июня и не вернулся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени закончились поиски 16-летнего подростка, его местонахождение было неизвестно с 19 июня. Об этом сообщили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте". "Подросток найден. Жив", — указано в посте. Известно, что мальчик пропал в Тюмени. Он ушел из дома 19 июня и не вернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...