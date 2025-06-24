Наемники в ужасе и слезах сбегают из ДНР под российским натиском: карта СВО за 24 июня

Российские военные продолжают планомерно продвигаться в районе ДНР, вынуждая украинские силы покидать свои позиции. Натиск ВС РФ также обращает в бегство и иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, причем из перехваченных радиоэфиров выяснилось, что те находятся в панике. Параллельно с этим солдаты РФ прорвали оборону ВСУ и в ЛНР. Подробнее о фронтовой обстановке в зоне спецоперации на Украине на 24 июня — в карте URA.RU.
Натиск российских сил приводит в бегство ВСУ...
Вооруженные силы Украины были вынуждены покинуть собственные позиции в районе населенного пункта Карповка в ДНР после продвижения российских военных Об этом журналистам рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ эвакуировались с устья реки Нитриус.
...и обращает в ужас наемников
В силовых структурах журналистам также рассказали о том, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР под натиском российских ударов. Причем, со слов источников, в перехваченных радиоэфирах противника фиксировались крики и слезы. По словам источников, наемники сообщают о тяжелой ситуации на передовой и потерях. Об этом сообщает ТАСС.
Прорыв ВС РФ в ЛНР застал врасплох
Российские военные также прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Петровское в ЛНР, сообщил Марочко. Он добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются как в самом населенном пункте, так и на прилегающих территориях.
Причем военный эксперт подчеркнул, что украинские подразделения на данном участке фронта в целом действуют несогласованно. В первую очередь они стараются в настоящий момент выйти к своим подразделениям, которые сосредоточены у границы ЛНР и на территории Харьковской области.
Обстановка в зоне СВО
На донецком направлении отмечается продвижение российских войск в сторону населенного пункта Ялта (ДНР). Также военкоры сообщают об успешных атаках ВС РФ западнее Федоровки в направлении Воскресенска. Бои также продолжаются севернее Комара, где ВСУ вытесняются с позиций между этим населенным пунктом и Ялтой. Кроме того, российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Шевченко.
Кроме того, сообщается, что российские войска достигли восточных окраин населенного пункта Серебрянка. На данном участке боевые действия продолжаются с переменным успехом для обеих сторон, пишет WarGonzo.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.