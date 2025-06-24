Наемники в ужасе и слезах сбегают из ДНР под российским натиском: карта СВО за 24 июня

ТАСС: наемники дезертируют с позиций в ДНР из-за ударов ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранные наемники сбегают со своих позиций под натиском ВС РФ (архивное фото)
Иностранные наемники сбегают со своих позиций под натиском ВС РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают планомерно продвигаться в районе ДНР, вынуждая украинские силы покидать свои позиции. Натиск ВС РФ также обращает в бегство и иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, причем из перехваченных радиоэфиров выяснилось, что те находятся в панике. Параллельно с этим солдаты РФ прорвали оборону ВСУ и в ЛНР. Подробнее о фронтовой обстановке в зоне спецоперации на Украине на 24 июня — в карте URA.RU.

Обозначения на карте
Обозначения на карте
Фото:

Натиск российских сил приводит в бегство ВСУ...

Вооруженные силы Украины были вынуждены покинуть собственные позиции в районе населенного пункта Карповка в ДНР после продвижения российских военных Об этом журналистам рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ эвакуировались с устья реки Нитриус.

...и обращает в ужас наемников

В силовых структурах журналистам также рассказали о том, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР под натиском российских ударов. Причем, со слов источников, в перехваченных радиоэфирах противника фиксировались крики и слезы. По словам источников, наемники сообщают о тяжелой ситуации на передовой и потерях. Об этом сообщает ТАСС.

Прорыв ВС РФ в ЛНР застал врасплох

Российские военные также прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Петровское в ЛНР, сообщил Марочко. Он добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются как в самом населенном пункте, так и на прилегающих территориях.

Причем военный эксперт подчеркнул, что украинские подразделения на данном участке фронта в целом действуют несогласованно. В первую очередь они стараются в настоящий момент выйти к своим подразделениям, которые сосредоточены у границы ЛНР и на территории Харьковской области.

Обстановка в зоне СВО

На донецком направлении отмечается продвижение российских войск в сторону населенного пункта Ялта (ДНР). Также военкоры сообщают об успешных атаках ВС РФ западнее Федоровки в направлении Воскресенска. Бои также продолжаются севернее Комара, где ВСУ вытесняются с позиций между этим населенным пунктом и Ялтой. Кроме того, российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Шевченко. 

Кроме того, сообщается, что российские войска достигли восточных окраин населенного пункта Серебрянка. На данном участке боевые действия продолжаются с переменным успехом для обеих сторон, пишет WarGonzo.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные продолжают планомерно продвигаться в районе ДНР, вынуждая украинские силы покидать свои позиции. Натиск ВС РФ также обращает в бегство и иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, причем из перехваченных радиоэфиров выяснилось, что те находятся в панике. Параллельно с этим солдаты РФ прорвали оборону ВСУ и в ЛНР. Подробнее о фронтовой обстановке в зоне спецоперации на Украине на 24 июня — в карте URA.RU. Натиск российских сил приводит в бегство ВСУ... Вооруженные силы Украины были вынуждены покинуть собственные позиции в районе населенного пункта Карповка в ДНР после продвижения российских военных Об этом журналистам рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ эвакуировались с устья реки Нитриус. ...и обращает в ужас наемников В силовых структурах журналистам также рассказали о том, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР под натиском российских ударов. Причем, со слов источников, в перехваченных радиоэфирах противника фиксировались крики и слезы. По словам источников, наемники сообщают о тяжелой ситуации на передовой и потерях. Об этом сообщает ТАСС. Прорыв ВС РФ в ЛНР застал врасплох Российские военные также прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Петровское в ЛНР, сообщил Марочко. Он добавил, что в настоящее время боевые действия продолжаются как в самом населенном пункте, так и на прилегающих территориях. Причем военный эксперт подчеркнул, что украинские подразделения на данном участке фронта в целом действуют несогласованно. В первую очередь они стараются в настоящий момент выйти к своим подразделениям, которые сосредоточены у границы ЛНР и на территории Харьковской области. Обстановка в зоне СВО На донецком направлении отмечается продвижение российских войск в сторону населенного пункта Ялта (ДНР). Также военкоры сообщают об успешных атаках ВС РФ западнее Федоровки в направлении Воскресенска. Бои также продолжаются севернее Комара, где ВСУ вытесняются с позиций между этим населенным пунктом и Ялтой. Кроме того, российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Шевченко.  Кроме того, сообщается, что российские войска достигли восточных окраин населенного пункта Серебрянка. На данном участке боевые действия продолжаются с переменным успехом для обеих сторон, пишет WarGonzo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...