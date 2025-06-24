Остановки, библиотеки, вокзалы: где в Кургане можно поймать бесплатный Wi-Fi

В Кургане более 80 точек доступа к бесплатному Wi-Fi
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане легко подключиться к беспроводной сети на прогулке, но некоторые точки доступа не работают
В Кургане легко подключиться к беспроводной сети на прогулке, но некоторые точки доступа не работают Фото:
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С наступлением туристического сезона на территории общественных пространств города Кургана появляется больше людей, а современному человеку бывает остро необходим доступ к бесплатной беспроводной сети. Туристы и жители города имеют такую возможность. Корреспонденты URA.RU проверили несколько разных точек доступа лично.

«Под проверку доступа попал магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарской. В нем предлагают подключиться бесплатно, но сделать это не удалось. Хотя сотрудники пытались помочь, ничего не получилось. Сеть обнаруживается смартфоном, но при нажатии для подключения сообщается о том, что сеть временно недоступна», — передал корреспондент URA.RU.

А в библиотеке имени Владимира Маяковского подключиться удалось. Сеть обнаруживается еще на улице, но для соединения нужно зайти в помещение. Сотрудник библиотеки подсказала, что ближе к залу массовых мероприятий связь лучше. Для подключения к сети нужно пройти регистрацию. Самый доступный способ регистрации — по номеру телефона с вводом кода, отправленного на него.

Современная остановка «Троицкая площадь» задумывалась как место с доступом к Wi-Fi, но сеть здесь даже не обнаруживается. В Детском парке есть точка доступа. Корреспондент отметил хорошую скорость интернета. Рядом в Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке Победы можно также подключиться.

Многие заведения из сферы гостеприимства предоставляют бесплатное подключение к беспроводной Интернет-сети. Например, удалось подключиться к Wi-Fi от гостиницы «Воробьевы горы» с устойчивым соединением даже за пределами гостиницы. В Городском саду имени Александра Невского нет точки доступа, но рядом работает кафе с возможностью подключения: ресторан «Траттория Палермо», гастробар GOSU. Кафе Coffee Time в районе Детского парка — отлично работает интернет. Нагрузка на сеть низкая — скорость выше.

На автовокзале качество работы сети оставляет желать лучшего: для подключения требуется ввести код, после чего появляется сообщение о том, что на указанный номер телефона поступит звонок с последними цифрами для подтверждения. Однако на практике звонок так и не поступает. В то же время на железнодорожном вокзале подобные сервисы функционируют значительно стабильнее.

По информации правительства Курганской области, в городе есть более 80 точек доступ. Некоторые из них:

  • Аэровокзал, ул. Гагарина, 41Д;
  • Управление Росреестра, ул. Гоголя, 128;
  • ул. 9 Мая, 4;
  • Пригородный вокзал;
  • Кафе «Лондон Паб», ул. Гоголя, 21;
  • КЦ «Академия», кафе «Сытый Барин», ул. К. Мяготина, 100;
  • Гостиница «Есенин», ул. К. Маркса, 58Б;
  • Курганская поликлиника №2, ул. Карельцева, 54;
  • Гостиница «Versal», ул. Гоголя, 98А;
  • Спортивно-гостиничный комплекс «Айвенго», ул. Кузнецова, 6;
  • Учебное общежитие Курганского техникума сервиса и технологий, ул. Некрасова, 12;
  • ТД «Курганские прицепы», ул. Омская, 82/А/Б;
  • Курганский областной краеведческий музей, ул. Пушкина, 137;
  • ФГОУ СПО «Курганский технологический колледж», пр-т. Машиностроителей, 14/2А;
  • Автоцентр «Керг Курган», пр-т. Машиностроителей, 14, стр. 9;
  • Больница на станции Курган, ул. Проходная, 6;
  • Детская стоматологическая поликлиника, ул. Карельцева, 111;
  • УДПО «Учебный центр профсоюзов», ул. Гоголя, 153;
  • Кафе «Санта-Фе», ул. Советская, 73;
  • Родильный дом – Курганская городская больница №2, ул. Советская, 161;
  • Курганский филиал Академии труда и социальных отношений, ул. Пролетарская, 80;
  • Студия красоты «Мисс Т», ул. Криволапова, 50;
  • Детский спортклуб «Олимпик», ул. Кравченко, 92;
  • Магазин «МВидео», ул. Коли Мяготина, 56а;
  • ТЦ «Рио», ул. Невежина, 3;
  • ТЦ «Гиперсити», ул. К. Мяготина, 8;
  • ул. Пролетарская, 26;
  • ул. Зорге, 56;
  • Центральный рынок, ул. Куйбышева, 74Д;
  • Сквер Гагаринский, ул. Гагарина;
  • Сквер, ул. Половинская, 8;
  • Спортивный клуб КРОО «ФСК «Велес»», 3 мкрн, 33;
  • Кафе/Автомойка «Бумер», Галкинский переезд, 6В;
  • Кафе «The Food», ул. К. Маркса, 76;
  • Ресторан «Mamma Mia», ул. Р. Зорге, 35;
  • Ресторан «Марани», ул. К. Мяготина, 62А;
  • Ресторан «Meat and Wine», ул. Комсомольская, 14;
  • Ресторан «Subway», ул. Ленина, 26;
  • ТРЦ «РИО», супермаркет «Метрополис», ул. Невежина, 3, ст.10;
  • ТРЦ «Пушкинский», ул. Пушкина, 25;
  • Автосалон «Тойота центр Курган», ул. Бурова-Петрова, 102;
  • Кафе «Мега-Блин», ул. Гоголя, 38;
  • Библиотека им. М. Горького, ул. Алексеева, 4;
  • Библиотека им. В.М. Шукшина, ул. Пушкина, 43;
  • Библиотека им. Л.И. Куликова, ул. Гоголя, 183;
  • Библиотека им. С.А. Васильева, 6 мкрн, 4;
  • Курганская детская поликлиника, ул. К. Маркса, 80, ул. Савельева, 33, 2 мкрн, 3;
  • Курганская городская стоматологическая поликлиника, ул. Гоголя, 70, ул. Куйбышева, 92;
  • Банкетный зал «Ассоль», 5 мкрн, 5;
  • Банкетный зал «Новая Эра», пр. Машиностроителей, 6;
  • Гостиница «Happy Home», ул. Кирова, 119Б;
  • Кафе «СУШИ С ЛЮБОВЬЮ», ул. Гоголя, 7;
  • Парикмахерская «Медея», ул. К. Маркса, 111;
  • Салон красоты «Глория», 3 мкрн, 31;
  • Парикмахерская «Эсфирь», 6 мкрн, 6;
  • Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства, ул. Пугачева, 97;
  • Стадион Центральный, ул. Советская, 179;
  • Сквер, ул. 1 Мая, 21/1;
  • Сквер зауральцам погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, ул. К. Маркса, 76;
  • Мемориальный комплекс им. Т.С. Мальцева, 3 мкрн;
  • Остановка «Дом бытовых услуг/ЗАГС», ул. К. Мяготина, 83;
  • Курганская поликлиника №2, Механический пос, 2;
  • Курганская поликлиника №1, ул. Дзержинского, 41Б;
  • Школа №7, 3 мкрн., 4;
  • Школа №19, 5 мкрн., 15;
  • Школа №20, 1 мкрн., 7;
  • Школа №26, 2 мкрн., 27.

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С наступлением туристического сезона на территории общественных пространств города Кургана появляется больше людей, а современному человеку бывает остро необходим доступ к бесплатной беспроводной сети. Туристы и жители города имеют такую возможность. Корреспонденты URA.RU проверили несколько разных точек доступа лично. «Под проверку доступа попал магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарской. В нем предлагают подключиться бесплатно, но сделать это не удалось. Хотя сотрудники пытались помочь, ничего не получилось. Сеть обнаруживается смартфоном, но при нажатии для подключения сообщается о том, что сеть временно недоступна», — передал корреспондент URA.RU. А в библиотеке имени Владимира Маяковского подключиться удалось. Сеть обнаруживается еще на улице, но для соединения нужно зайти в помещение. Сотрудник библиотеки подсказала, что ближе к залу массовых мероприятий связь лучше. Для подключения к сети нужно пройти регистрацию. Самый доступный способ регистрации — по номеру телефона с вводом кода, отправленного на него. Современная остановка «Троицкая площадь» задумывалась как место с доступом к Wi-Fi, но сеть здесь даже не обнаруживается. В Детском парке есть точка доступа. Корреспондент отметил хорошую скорость интернета. Рядом в Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке Победы можно также подключиться. Многие заведения из сферы гостеприимства предоставляют бесплатное подключение к беспроводной Интернет-сети. Например, удалось подключиться к Wi-Fi от гостиницы «Воробьевы горы» с устойчивым соединением даже за пределами гостиницы. В Городском саду имени Александра Невского нет точки доступа, но рядом работает кафе с возможностью подключения: ресторан «Траттория Палермо», гастробар GOSU. Кафе Coffee Time в районе Детского парка — отлично работает интернет. Нагрузка на сеть низкая — скорость выше. На автовокзале качество работы сети оставляет желать лучшего: для подключения требуется ввести код, после чего появляется сообщение о том, что на указанный номер телефона поступит звонок с последними цифрами для подтверждения. Однако на практике звонок так и не поступает. В то же время на железнодорожном вокзале подобные сервисы функционируют значительно стабильнее. По информации правительства Курганской области, в городе есть более 80 точек доступ. Некоторые из них:
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