Остановки, библиотеки, вокзалы: где в Кургане можно поймать бесплатный Wi-Fi

С наступлением туристического сезона на территории общественных пространств города Кургана появляется больше людей, а современному человеку бывает остро необходим доступ к бесплатной беспроводной сети. Туристы и жители города имеют такую возможность. Корреспонденты URA.RU проверили несколько разных точек доступа лично.
«Под проверку доступа попал магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарской. В нем предлагают подключиться бесплатно, но сделать это не удалось. Хотя сотрудники пытались помочь, ничего не получилось. Сеть обнаруживается смартфоном, но при нажатии для подключения сообщается о том, что сеть временно недоступна», — передал корреспондент URA.RU.
А в библиотеке имени Владимира Маяковского подключиться удалось. Сеть обнаруживается еще на улице, но для соединения нужно зайти в помещение. Сотрудник библиотеки подсказала, что ближе к залу массовых мероприятий связь лучше. Для подключения к сети нужно пройти регистрацию. Самый доступный способ регистрации — по номеру телефона с вводом кода, отправленного на него.
Современная остановка «Троицкая площадь» задумывалась как место с доступом к Wi-Fi, но сеть здесь даже не обнаруживается. В Детском парке есть точка доступа. Корреспондент отметил хорошую скорость интернета. Рядом в Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке Победы можно также подключиться.
Многие заведения из сферы гостеприимства предоставляют бесплатное подключение к беспроводной Интернет-сети. Например, удалось подключиться к Wi-Fi от гостиницы «Воробьевы горы» с устойчивым соединением даже за пределами гостиницы. В Городском саду имени Александра Невского нет точки доступа, но рядом работает кафе с возможностью подключения: ресторан «Траттория Палермо», гастробар GOSU. Кафе Coffee Time в районе Детского парка — отлично работает интернет. Нагрузка на сеть низкая — скорость выше.
На автовокзале качество работы сети оставляет желать лучшего: для подключения требуется ввести код, после чего появляется сообщение о том, что на указанный номер телефона поступит звонок с последними цифрами для подтверждения. Однако на практике звонок так и не поступает. В то же время на железнодорожном вокзале подобные сервисы функционируют значительно стабильнее.
По информации правительства Курганской области, в городе есть более 80 точек доступ. Некоторые из них:
- Аэровокзал, ул. Гагарина, 41Д;
- Управление Росреестра, ул. Гоголя, 128;
- ул. 9 Мая, 4;
- Пригородный вокзал;
- Кафе «Лондон Паб», ул. Гоголя, 21;
- КЦ «Академия», кафе «Сытый Барин», ул. К. Мяготина, 100;
- Гостиница «Есенин», ул. К. Маркса, 58Б;
- Курганская поликлиника №2, ул. Карельцева, 54;
- Гостиница «Versal», ул. Гоголя, 98А;
- Спортивно-гостиничный комплекс «Айвенго», ул. Кузнецова, 6;
- Учебное общежитие Курганского техникума сервиса и технологий, ул. Некрасова, 12;
- ТД «Курганские прицепы», ул. Омская, 82/А/Б;
- Курганский областной краеведческий музей, ул. Пушкина, 137;
- ФГОУ СПО «Курганский технологический колледж», пр-т. Машиностроителей, 14/2А;
- Автоцентр «Керг Курган», пр-т. Машиностроителей, 14, стр. 9;
- Больница на станции Курган, ул. Проходная, 6;
- Детская стоматологическая поликлиника, ул. Карельцева, 111;
- УДПО «Учебный центр профсоюзов», ул. Гоголя, 153;
- Кафе «Санта-Фе», ул. Советская, 73;
- Родильный дом – Курганская городская больница №2, ул. Советская, 161;
- Курганский филиал Академии труда и социальных отношений, ул. Пролетарская, 80;
- Студия красоты «Мисс Т», ул. Криволапова, 50;
- Детский спортклуб «Олимпик», ул. Кравченко, 92;
- Магазин «МВидео», ул. Коли Мяготина, 56а;
- ТЦ «Рио», ул. Невежина, 3;
- ТЦ «Гиперсити», ул. К. Мяготина, 8;
- ул. Пролетарская, 26;
- ул. Зорге, 56;
- Центральный рынок, ул. Куйбышева, 74Д;
- Сквер Гагаринский, ул. Гагарина;
- Сквер, ул. Половинская, 8;
- Спортивный клуб КРОО «ФСК «Велес»», 3 мкрн, 33;
- Кафе/Автомойка «Бумер», Галкинский переезд, 6В;
- Кафе «The Food», ул. К. Маркса, 76;
- Ресторан «Mamma Mia», ул. Р. Зорге, 35;
- Ресторан «Марани», ул. К. Мяготина, 62А;
- Ресторан «Meat and Wine», ул. Комсомольская, 14;
- Ресторан «Subway», ул. Ленина, 26;
- ТРЦ «РИО», супермаркет «Метрополис», ул. Невежина, 3, ст.10;
- ТРЦ «Пушкинский», ул. Пушкина, 25;
- Автосалон «Тойота центр Курган», ул. Бурова-Петрова, 102;
- Кафе «Мега-Блин», ул. Гоголя, 38;
- Библиотека им. М. Горького, ул. Алексеева, 4;
- Библиотека им. В.М. Шукшина, ул. Пушкина, 43;
- Библиотека им. Л.И. Куликова, ул. Гоголя, 183;
- Библиотека им. С.А. Васильева, 6 мкрн, 4;
- Курганская детская поликлиника, ул. К. Маркса, 80, ул. Савельева, 33, 2 мкрн, 3;
- Курганская городская стоматологическая поликлиника, ул. Гоголя, 70, ул. Куйбышева, 92;
- Банкетный зал «Ассоль», 5 мкрн, 5;
- Банкетный зал «Новая Эра», пр. Машиностроителей, 6;
- Гостиница «Happy Home», ул. Кирова, 119Б;
- Кафе «СУШИ С ЛЮБОВЬЮ», ул. Гоголя, 7;
- Парикмахерская «Медея», ул. К. Маркса, 111;
- Салон красоты «Глория», 3 мкрн, 31;
- Парикмахерская «Эсфирь», 6 мкрн, 6;
- Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства, ул. Пугачева, 97;
- Стадион Центральный, ул. Советская, 179;
- Сквер, ул. 1 Мая, 21/1;
- Сквер зауральцам погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, ул. К. Маркса, 76;
- Мемориальный комплекс им. Т.С. Мальцева, 3 мкрн;
- Остановка «Дом бытовых услуг/ЗАГС», ул. К. Мяготина, 83;
- Курганская поликлиника №2, Механический пос, 2;
- Курганская поликлиника №1, ул. Дзержинского, 41Б;
- Школа №7, 3 мкрн., 4;
- Школа №19, 5 мкрн., 15;
- Школа №20, 1 мкрн., 7;
- Школа №26, 2 мкрн., 27.
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