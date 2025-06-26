Путин отметил достижения тюменца

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Президент отметил заслуги тюменского нефтяника
Президент отметил заслуги тюменского нефтяника Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Глава государства высоко оценил достижения жителя Тюменской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

» Распоряжение президента Российской Федерации. Объявить благодарность Лебедеву Михаилу Валентиновичу — эксперту отдела общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр»», — сказано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил заслуги и достижения двух врачей из Тюменской области. Одному присвоено почетное звание, а второй награжден медалью.

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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Глава государства высоко оценил достижения жителя Тюменской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. » Распоряжение президента Российской Федерации. Объявить благодарность Лебедеву Михаилу Валентиновичу — эксперту отдела общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр»», — сказано в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил заслуги и достижения двух врачей из Тюменской области. Одному присвоено почетное звание, а второй награжден медалью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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