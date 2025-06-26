Путин отметил достижения тюменца

Президент отметил заслуги тюменского нефтяника
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». Глава государства высоко оценил достижения жителя Тюменской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
» Распоряжение президента Российской Федерации. Объявить благодарность Лебедеву Михаилу Валентиновичу — эксперту отдела общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр»», — сказано в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил заслуги и достижения двух врачей из Тюменской области. Одному присвоено почетное звание, а второй награжден медалью.
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