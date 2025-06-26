26 июня 2025

В ЯНАО полицейские задержали пациента, сбежавшего из психдиспансера

Силовики задержали мужчину, сбежавшего из психлечебницы Муравленко
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее полиция объявляла розыск сбежавшего (архивное фото)
Ранее полиция объявляла розыск сбежавшего (архивное фото) Фото:

Полиция задержала пациента психоневрологического диспансера Муравленко (ЯНАО), который ранее сбежал из заведения. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России „Муравленко“ установлено местонахождение Иванова Сергея Михайловича» — рассказали в официальной группе ведомства «ВКонтакте». По заявлениям силовиков, задержанный мог представлять угрозу для окружающих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко сбежал пациент психдиспансера. Силовики предупредили жителей об опасности больного.

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Полиция задержала пациента психоневрологического диспансера Муравленко (ЯНАО), который ранее сбежал из заведения. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. «В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России „Муравленко“ установлено местонахождение Иванова Сергея Михайловича» — рассказали в официальной группе ведомства «ВКонтакте». По заявлениям силовиков, задержанный мог представлять угрозу для окружающих. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко сбежал пациент психдиспансера. Силовики предупредили жителей об опасности больного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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