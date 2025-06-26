В ЯНАО полицейские задержали пациента, сбежавшего из психдиспансера

Ранее полиция объявляла розыск сбежавшего (архивное фото)
Полиция задержала пациента психоневрологического диспансера Муравленко (ЯНАО), который ранее сбежал из заведения. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России „Муравленко“ установлено местонахождение Иванова Сергея Михайловича» — рассказали в официальной группе ведомства «ВКонтакте». По заявлениям силовиков, задержанный мог представлять угрозу для окружающих.
Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко сбежал пациент психдиспансера. Силовики предупредили жителей об опасности больного.
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