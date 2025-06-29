В ночь на 29 июня в сербском городе Белград рядом со зданием администрации прошли протесты около 36 тысяч сторонников оппозиции и студентов. Они требовали назначить дату досрочных парламентских выборов и демонтировать палаточный городок сторонников лидера Сербии Александра Вучича у здания Скупщины (парламент). В ходе этого участники акции бросали в правоохранителей пиротехнику и бутылки. Те же были вынуждены применить силу для разгона оппозиции.
Международные СМИ писали, что за последние месяцы эти беспорядки стали самыми крупными в стране, а их ключевой движущей силой были студенты. При этом в самой Сербии пообещали установить личности тех, кто нападал на полицейских, и привлечь их к ответственности. В своем материале URA.RU приводит реакции СМИ Запада и ведомственных структур Сербии на протесты.
Что о беспорядках говорили на Западе
Крупнейшие за последнее время протесты и их причины, тянущиеся с 2024 года
Телеканал BBC сообщил, что в Сербии прошли крупнейшие за последние месяцы акции протеста. По его оценкам, в них участвовали около 140 тысяч человек — это рекордный показатель. Подобному поспособствовало увеличение числа протестующих студентов, оказывающих дополнительное давление на правительство. Кроме того, Al Jazeera со ссылкой на данные Архива публичных собраний писала, что белградские события были наиболее массовыми именно среди различных студенческих, а не общих, демонстраций.
Суждение о прошедших беспорядках, как о самых крупных, подтвердил и телеканал Sky News. В материале уточняется, что акции начались еще с ноября 2024 года — в то время на железнодорожной станции в Нови-Саде обрушился бетонный козырек, в результате чего погибли 16 человек. Тогда демонстранты требовали прозрачного расследования причин происшествия и наказания виновных.
Как события в Белграде обозревали в СМИ
Телеканал CNN писал, что в ходе акций наблюдался огромный уровень напряженности. Ситуация оставалась таковой как накануне, так и во время беспорядков. Правоохранителям пришлось выставить многочисленные наряды в районе правительственных зданий, у парламента и вблизи Пионерского парка. Именно в районе последнего собралось большое количество сторонников Александра Вучича, передает The Japan News. Ранее демонстранты требовали убрать конкретно эти палатки.
По данным BBC, за все время беспорядков задержали десятки человек. Они забросали сотрудников полиции бутылками и пиротехникой, а те в ответ были вынуждены использовать светошумовые гранаты, резиновые дубинки и другие спецсредства.
Что о протестах говорили в самой Сербии
Причастных к нападению на полицию накажут по закону
Все лица, причастные к нападениям на правоохранителей и госучреждения во время акции, будут найдены и привлечены к ответственности. Главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович сообщил, что полиция неоднократно говорила демонстрантам о недопустимости физического насилия и совершения нападений на государственные объекты.
В заключении, он вновь призвал сербов воздерживаться от насилия. Также Стефанович напомнил, что реализация права на мирные собрания должна осуществляться исключительно в рамках Конституции и законодательных норм страны, передает агентство Tanjug.
В МВД осудили беспорядки и пообещали задержать их участников
Министр внутренних дел Ивица Дачич резко осудил демонстрантов в Белграде, напавших на сотрудников полиции. Он пообещал, что все лица, причастные к акции, будут задержаны.
"Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьет все нападения", — передает пресс-служба МВД слова Дачича. Информацию приводит РИА "Новости".
Участники беспорядков закончили их призывом к «убийству Сербии»
Председатель Народной скупщины Ана Брнабич на своей странице в соцсети X обвинила демонстрантов в провокациях — они завершили мероприятие не лозунгом «Да здравствует Сербия», а, напротив, возгласами, которые она охарактеризовала как призыв к «уничтожению Сербии». По ее словам, подобное также означает вопиющий призыв к началу гражданской войны. Спикер парламента подчеркнула важность того, чтобы общество не забывало об этом факте.
Ана Брнабич сделала подобное заявление на фоне символической для страны даты, в день памяти которой и начались протесты. Так, 28 июня 1389 года в битве на Косовом поле погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад. Это событие определило формирование национальной философии и мировосприятия жителей Сербии. В связи с этим сторонники Александра Вучича — члены объединения «Студенты 2.0» — проводили перед парламентом литературный вечер. От места, где находились демонстрант их отделяло несколько кварталов.
Вучич сегодня выступит перед сербами
В администрации Александра Вучича сообщили, что он выступит сегодня в здании Палаты Сербии с обращением к гражданам на фоне беспорядков. Сербский лидер начнет свое обращение в 11:00 по местному времени (12:00 по московскому времени).
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