28 июня 2025
27 июня 2025

Власти райцентра ЯНАО объявили об открытии пляжного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон в Тарко-Сале начнется 7 июля
Пляжный сезон в Тарко-Сале начнется 7 июля Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) открытие пляжного сезона запланировано на 7 июля. Об этом власти Пуровского района сообщили в соцсети.

«Открытие городского пляжа запланировано на 7 июля. Информация о старте купального сезона будет объявлена дополнительно», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Уточняется, что до этого момента купание в водоемах города и района запрещено. До указанной даты вода пройдет все проверки на безопасность и соответствие санитарным нормам.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) открытие пляжного сезона запланировано на 7 июля. Об этом власти Пуровского района сообщили в соцсети. «Открытие городского пляжа запланировано на 7 июля. Информация о старте купального сезона будет объявлена дополнительно», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что до этого момента купание в водоемах города и района запрещено. До указанной даты вода пройдет все проверки на безопасность и соответствие санитарным нормам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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