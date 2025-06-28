Власти райцентра ЯНАО объявили об открытии пляжного сезона

Пляжный сезон в Тарко-Сале начнется 7 июля
В Тарко-Сале (ЯНАО) открытие пляжного сезона запланировано на 7 июля. Об этом власти Пуровского района сообщили в соцсети.
«Открытие городского пляжа запланировано на 7 июля. Информация о старте купального сезона будет объявлена дополнительно», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что до этого момента купание в водоемах города и района запрещено. До указанной даты вода пройдет все проверки на безопасность и соответствие санитарным нормам.
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