Паслер отказался от планов предшественника выкупить госпиталь Тетюхина

Врио свердловского губернатора Денис Паслер отказался от планов выкупать у наследников именитого мецената, основателя корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина их долю нижнетагильского госпиталя, где делают сложнейшие операции по эндопротезированию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству региона.
«Сейчас таких задач не стоит», — поделился он. «[Выкуп акций] обойдется в несколько миллиардов рублей. Вряд ли власти сейчас готовы тратить такие деньги», — добавил второй собеседник.
Прошлый губернатора Евгений Куйвашев хотел приобрести у наследников 70% акций (остальные 30% через КРСУ и так принадлежат области) медучреждения, но договориться с родственниками Тетюхина не удалось ни одному из переговорщиков. По словам другого собеседника, на госпиталь Тетюхина у нового руководства другие планы — возможно, открыть именно там госпиталь ЦВО для лечения раненых бойцов. Сейчас такого медучреждения в регионе нет.
Как ранее сообщало URA.RU, полный контроль над медучреждением нужен был прежнему руководству региона, чтобы перепрофилировать его под детские операции. Освоение новых услуг позволило бы привлечь федеральные квоты, которых учреждению не хватает.
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