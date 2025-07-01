Россия и Украина не провели запланированный третий раунд по переговорам, так как стороны еще не выполнили ранее достигнутые договоренности гуманитарного характера. Об этом в разговоре с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что такие моменты требуют много времени и внимания. Также Песков акцентировал внимание на том, что Москва не затягивает проведение переговоров, отвечая на критику со стороны США. Подробнее об этих и других заявлениях пресс-секретаря президента России — в материале URA.RU.
Песков о переговорах с Украиной
Кремль выразил признательность США за усилия по организации переговоров по украинскому урегулированию и заявил, что Россия не затягивает проведение третьего раунда. В настоящий момент стороны выполняют ранее достигнутые договоренности. В числе них — обмен телами и военнопленными. Так Песков ответил на заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает переговоры.
«Я воздержусь от оценки темпов ведения переговоров. Выполнение тех договоренностей, которые достигались, требует времени, требует подготовительных мероприятий. По осуществлению обменов, передачи тел погибших — это емкие с точки зрения времени операции, — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Кремль высказался о Сирии и Трампе
Песков также прокомментировал снятие санкций США с Сирии. Он уточнил, что это является внутренним делом американцев.
«Что касается решения администрации президента США Дональда Трампа — это суверенное дело Америки», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, Россия руководствуется собственными интересами в сирийском вопросе и не вмешивается в решения других государств.
Песков также отметил, что Москва открыта к международному диалогу по урегулированию ситуации в Сирии. Он сообщил, что Россия ожидает приглашения на предстоящий саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). По словам пресс-секретаря, участие в подобных мероприятиях соответствует национальным интересам России и способствует развитию сотрудничества с другими странами региона.
«Будем освобождать»: Песков высказался о задержании журналистов РФ в Азербайджане
Москва будет добиваться скорейшего освобождения российских журналистов, задержанных в Азербайджане, обозначил пресс-секретарь Путина. По словам представителя Кремля, применяемые меры в отношении сотрудников СМИ противоречат принятым международным стандартам и не соответствуют характеру отношений между Москвой и Баку.
«Мы, конечно, очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения. Речь идет именно о журналистах», — заявил Песков. До этого он выразил сожаление ухудшением отношений между Россией и Азербайджаном. В Баку 30 июня задержали двух журналистов «Sputnik Азербайджан» и сотрудницу российского видеоагентства Ruptly.
«Решительно осуждаем»: Россия высказалась о ракетных ударах ВСУ по Донецку
Песков решительно осудил утренние ракетные атаки по Донецку со стороны Украины, которые также привели к гибели мирных жителей. Киев запустил по центру города британские ракеты Storm Shadow. «Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем. Естественно, наши военные принимают меры для того, чтобы подобные риски минимизировать», — подчеркнул Песков.
Кремль лично протестирует новый отечественный мессенджер
В Кремле заявили о готовности начать использовать новый российский мессенджер сразу после его официального запуска. «Как только мессенджер будет в полном формате, мы обязательно воспользуемся его сервисами, которые будут предлагаться», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
Он подчеркнул, что использование нового сервиса возможно только при условии, что тот соответствует требованиям российского законодательства. Пресс-секретарь добавил, что в администрации президента поддерживают создание отечественных цифровых продуктов и считают важным развитие конкуренции на рынке мессенджеров.
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