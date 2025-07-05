Российский аналог Cessna покажут гостям выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

Максимальная скорость Tango может достигать 245 км/ч Фото: Илья Московец © URA.RU

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге компания Spectra Aircraft (S7 Group) презентует учебно-тренировочный самолет Tango. Новинка позиционируется как отечественный аналог популярной американской модели Cessna и ориентирована на подготовку пилотов для гражданской авиации. Подробнее о внешнем виде и особенностях российского самолета — в материале URA.RU.

Tango представляет собой легкий одномоторный самолет с четырьмя посадочными местами, оснащенный неубираемым трехстоечным шасси и тянущим воздушным винтом. При производстве данного воздушного судна используются исключительно российские композитные материалы, металлические изделия и комплектующие, что значительно снижает зависимость от иностранных технологий и компонентов. Максимальная взлетная масса самолета составляет 1150 килограммов, а наибольшая дальность полета достигает 1100 километров. Максимальная скорость Tango может достигать 245 километров в час.

Основное назначение самолета — начальная летная подготовка курсантов авиационных учебных заведений. Помимо этого, Tango может применяться для туристических и обзорных полетов, воздушного патрулирования и мониторинга. Разработчики отмечают, что, освоив навыки пилотирования на данной модели, курсанты смогут без затруднений переходить к управлению более сложными типами воздушных судов.

По заявлениям представителей компании Spectra Aircraft, самолет Tango способен заинтересовать не только российских, но и зарубежных заказчиков, в особенности авиационные учебные центры в странах, где актуальна задача импортозамещения авиационной техники. Это открывает дополнительные возможности для экспорта российской продукции и способствует развитию отечественной авиационной промышленности.

Производство самолета организовано на площадках S7 Group в Московской области. В ближайшей перспективе планируется запуск серийного выпуска Tango, а также расширение модельного ряда учебно-тренировочных воздушных судов на базе отечественных разработок.

В Екатеринбурге с 7 по 10 июля пройдет промышленная выставка «Иннопром». В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Пятый год подряд хедлайнером выставки станет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Все самые интересные и важные новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU