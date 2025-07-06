06 июля 2025

Армия России не захотела останавливаться после важной победы на фронте

Армия России не захотела останавливаться после крупной победы на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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О дальнейшем продвижении ВС РФ после взятия Поддубного рассказали в Минобороны
О дальнейшем продвижении ВС РФ после взятия Поддубного рассказали в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Восток» после освобождения населенного пункта Поддубное (ДНР) продолжили наступление и без остановки оттесняют украинские войска с занятых позиций. Об этом 6 июля сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии успешно прорвали оборону противника и закрепились в освобожденном населенном пункте. Минобороны также опубликовало видеозапись операции, на которой видно, как российские военные проводят зачистку территории и занимаются организацией обороны на новых рубежах.

Ранее подразделения группировки «Восток» также освободили в ДНР населенные пункты Червоная Зирка, Новополь и Федоровка, нанеся значительный урон украинским войскам и технике. По данным Минобороны РФ, только за первую неделю июня российские военные поразили более 1240 украинских солдат и десятки единиц техники, продолжая наступление и занимая выгодные позиции на донецком направлении.

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Подразделения группировки войск «Восток» после освобождения населенного пункта Поддубное (ДНР) продолжили наступление и без остановки оттесняют украинские войска с занятых позиций. Об этом 6 июля сообщило Министерство обороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии успешно прорвали оборону противника и закрепились в освобожденном населенном пункте. Минобороны также опубликовало видеозапись операции, на которой видно, как российские военные проводят зачистку территории и занимаются организацией обороны на новых рубежах. Ранее подразделения группировки «Восток» также освободили в ДНР населенные пункты Червоная Зирка, Новополь и Федоровка, нанеся значительный урон украинским войскам и технике. По данным Минобороны РФ, только за первую неделю июня российские военные поразили более 1240 украинских солдат и десятки единиц техники, продолжая наступление и занимая выгодные позиции на донецком направлении.
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