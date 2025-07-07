07 июля 2025

«Горит 3500 квадратных метров»: что известно о пожаре на складе в Екатеринбурге

Площадь возгорания на складе в Екатеринбурге составляет 3500 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители жалуются на то, что им тяжело дышать вблизи пожара (архивное фото)
Жители жалуются на то, что им тяжело дышать вблизи пожара (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся огромный склад

В Екатеринбурге загорелось складское помещение по адресу Монтажников, 30а. Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. На месте работают 70 огнеборцев. Что известно о возгорании в настоящий момент — в материале URA.RU.

  • Пожар случился вечером 7 июля. Изначально площадь пожара составляла 2500 квадратных метров.
  • Очень быстро площадь возгорания выросла до 3500 квадратных метров. К очагу возгорания прибыло 70 спасателей. Из-за большого объема пожара у здания обвалилась крыша.
  • Внутри здания находилась компания "Кладовка-Е", предоставляющая услуги по хранению вещей. Также есть несколько мелких компаний, среди которых центр антикоррозийной обработки, продажа бассейнов и центр по упаковочным материалам.
  • Из-за большой площади пожара жители ближайших домов жалуются на то, что им тяжело дышать. Во многих районах близь склада стоит сильный запах гари. В Роспотребнадзоре заявили, что проведут экспертизу воздуха

Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Всю информацию URA.RU собирает в  онланй-трансляции.

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В Екатеринбурге загорелось складское помещение по адресу Монтажников, 30а. Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. На месте работают 70 огнеборцев. Что известно о возгорании в настоящий момент — в материале URA.RU. Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Всю информацию URA.RU собирает в  онланй-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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