«Горит 3500 квадратных метров»: что известно о пожаре на складе в Екатеринбурге

Жители жалуются на то, что им тяжело дышать вблизи пожара (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге загорелся огромный склад
В Екатеринбурге загорелось складское помещение по адресу Монтажников, 30а. Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. На месте работают 70 огнеборцев. Что известно о возгорании в настоящий момент — в материале URA.RU.
- Пожар случился вечером 7 июля. Изначально площадь пожара составляла 2500 квадратных метров.
- Очень быстро площадь возгорания выросла до 3500 квадратных метров. К очагу возгорания прибыло 70 спасателей. Из-за большого объема пожара у здания обвалилась крыша.
- Внутри здания находилась компания "Кладовка-Е", предоставляющая услуги по хранению вещей. Также есть несколько мелких компаний, среди которых центр антикоррозийной обработки, продажа бассейнов и центр по упаковочным материалам.
- Из-за большой площади пожара жители ближайших домов жалуются на то, что им тяжело дышать. Во многих районах близь склада стоит сильный запах гари. В Роспотребнадзоре заявили, что проведут экспертизу воздуха
Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Всю информацию URA.RU собирает в онланй-трансляции.
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