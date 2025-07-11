Комары в Новом Уренгое восхитили певца Корнилова
В Новом Уренгое (ЯНАО) певец и композитор Игорь Корнилов сравнил комаров со слонами. Он записал видео, на котором видно как над певцом летает рой комаров крупных размеров и поделился им с подписчиками.
"Вот Новый Уренгой. Вот это комары - вот это кони, это просто слоны. Мы как-то с ними живем, работаем, снимаем клипы", — говорит Игорь Корнилов на видео, размещенном в его социальных сетях.
Ранее ямальцы жаловались на небывалое нашествие мошек. Житель Тазовского района Афанасий Тэсида показал, как насекомые облепили его с ног до головы.
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