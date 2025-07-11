11 июля 2025

Размер комаров в Новом Уренгое удивил певца Игоря Корнилова. Видео

Певец Корнилов сравнил комаров в ЯНАО со слонами
© Служба новостей «URA.RU»
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Комары в Новом Уренгое восхитили певца Корнилова
Комары в Новом Уренгое восхитили певца Корнилова Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) певец и композитор Игорь Корнилов сравнил комаров со слонами. Он записал видео, на котором видно как над певцом летает рой комаров крупных размеров и поделился им с подписчиками.

"Вот Новый Уренгой. Вот это комары - вот это кони, это просто слоны. Мы как-то с ними живем, работаем, снимаем клипы", — говорит Игорь Корнилов на видео, размещенном в его социальных сетях.

Ранее ямальцы жаловались на небывалое нашествие мошек. Житель Тазовского района Афанасий Тэсида показал, как насекомые облепили его с ног до головы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) певец и композитор Игорь Корнилов сравнил комаров со слонами. Он записал видео, на котором видно как над певцом летает рой комаров крупных размеров и поделился им с подписчиками. "Вот Новый Уренгой. Вот это комары - вот это кони, это просто слоны. Мы как-то с ними живем, работаем, снимаем клипы", — говорит Игорь Корнилов на видео, размещенном в его социальных сетях. Ранее ямальцы жаловались на небывалое нашествие мошек. Житель Тазовского района Афанасий Тэсида показал, как насекомые облепили его с ног до головы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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