13 июля 2025
12 июля 2025

В Салехарде до конца июля перекроют Объездную

В Салехарде ограничили движение по улице Объездной
© Служба новостей «URA.RU»
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В столице ЯНАО временно перекроют дорогу
В столице ЯНАО временно перекроют дорогу Фото:

Движение по улице Объездной в Салехарде временно ограничено с 10 по 25 июля 2025 года из-за ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба АО «Салехардэнерго».

«Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности при проведении строительных работ. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД», — пояснили в компании.

На участке, где ведутся работы, установлены соответствующие дорожные знаки, организован объездной путь. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и строго соблюдать требования временных указателей.

Схема перекрытия дорог в Салехарде
Схема перекрытия дорог в Салехарде
Фото:

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Движение по улице Объездной в Салехарде временно ограничено с 10 по 25 июля 2025 года из-за ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба АО «Салехардэнерго». «Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности при проведении строительных работ. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД», — пояснили в компании. На участке, где ведутся работы, установлены соответствующие дорожные знаки, организован объездной путь. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и строго соблюдать требования временных указателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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