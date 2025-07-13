В Салехарде до конца июля перекроют Объездную

В столице ЯНАО временно перекроют дорогу
Движение по улице Объездной в Салехарде временно ограничено с 10 по 25 июля 2025 года из-за ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба АО «Салехардэнерго».
«Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности при проведении строительных работ. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД», — пояснили в компании.
На участке, где ведутся работы, установлены соответствующие дорожные знаки, организован объездной путь. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и строго соблюдать требования временных указателей.
Схема перекрытия дорог в Салехарде
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