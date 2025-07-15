В США раскрыли, когда американское оружие будет отправлено на Украину

NYT: США готовят отправку нового вооружения для Украины
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Большая часть вооружения может быть доставлена в кратчайшие сроки
Большая часть вооружения может быть доставлена в кратчайшие сроки Фото:

Почти все американское вооружение, предусмотренное по новой договоренности между Вашингтоном и странами НАТО, уже подготовлено к отправке в Европу для последующей передачи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Почти всё оружие, которое необходимо отправить на Украину, уже имеется в наличии. Это означает, что оно либо уже есть на военных складах, либо было только что произведено», — пишет The New York Times. Логистическая цепочка поставок уже выстроена, и большая часть вооружения может быть доставлена в кратчайшие сроки. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшие недели, как только будут завершены все необходимые процедуры согласования между странами-участниками.

По данным NYT, среди вооружения, которое будет передано Киеву, называются современные системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также обсуждается возможность передачи крылатых ракет Tomahawk, однако решение по этому вопросу пока не принято из-за опасений эскалации конфликта.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможные сценарии использования американского оружия. Трамп призвал Киев усилить давление на Москву и Петербург. Власти Германии уже заявили о получении «очень позитивных сигналов» из Вашингтона по поводу закупки комплексов Patriot для Украины.

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Почти все американское вооружение, предусмотренное по новой договоренности между Вашингтоном и странами НАТО, уже подготовлено к отправке в Европу для последующей передачи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times. «Почти всё оружие, которое необходимо отправить на Украину, уже имеется в наличии. Это означает, что оно либо уже есть на военных складах, либо было только что произведено», — пишет The New York Times. Логистическая цепочка поставок уже выстроена, и большая часть вооружения может быть доставлена в кратчайшие сроки. Ожидается, что поставки начнутся в ближайшие недели, как только будут завершены все необходимые процедуры согласования между странами-участниками. По данным NYT, среди вооружения, которое будет передано Киеву, называются современные системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также обсуждается возможность передачи крылатых ракет Tomahawk, однако решение по этому вопросу пока не принято из-за опасений эскалации конфликта. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможные сценарии использования американского оружия. Трамп призвал Киев усилить давление на Москву и Петербург. Власти Германии уже заявили о получении «очень позитивных сигналов» из Вашингтона по поводу закупки комплексов Patriot для Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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