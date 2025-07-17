В Кремле четвертый день подряд анализируют слова Трампа о России

В Кремле четвертый день подряд продолжается анализ заявлений президента США Дональда Трампа о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли Владимир Путин с высказывания американского коллеги.
«Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент [Путин] посчитает необходимым прокомментировать их, он это сделает. Пока мне нечего добавить», — объяснил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее Дональд Трамп обозначил для РФ срок в 50 дней, за который страна должна достичь мирного соглашения с Украиной. В случае несоблюдения требования будут введены 100%-ные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для государств, приобретающих у России нефть, газ и другие энергоресурсы, пишет «Царьград». Однако международные инвесторы не верят в эти угрозы, потому что подобное вызвало бы резкий рост мировых цен на нефть, а в дальнейшем и инфляционный шок для Штатов, передает «Национальная служба новостей».
Кроме того, американский лидер сообщил о достигнутых договоренностях с Евросоюзом по вопросу поставок военной помощи для ВСУ. Финансированием траншей будет заниматься ЕС. Среди вооружения, которые планируется передать Киеву, числятся ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны Patriot.
Кроме того, Дональд Трамп заявил о «разочаровании» во Владимире Путине. Однако, как пишет издание Conversation, не назвал его агрессором и не потребовал от Москвы возврата занятых украинских территорий. В материале отмечается, что такую позицию лидер США занимает лишь на публике, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.