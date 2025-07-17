Ребенок выпал из окна, начало сезона морошки и изменения системы образования: события дня в ЯНАО

На Ямале ввели матричную модель школьного образования
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В Тазовском районе ЯНАО появились первые ягоды морошки
В Тазовском районе ЯНАО появились первые ягоды морошки Фото:

В Губкинском двухлетний ребенок выпал из окна, а в Салехарде пьяная школьница без прав устроила ДТП на мотовездеходе. На Ямале с 1 сентября 2026 года начнется внедрение матричной модели школьного образования, а также в округе стартовал сезон сбора морошки — в тундре Тазовского района появились первые ягоды. 

  • На Ямале с 1 сентября 2026 года начнется внедрение матричной модели школьного образования, направленной на развитие индивидуальных способностей учеников и раннюю профориентацию. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева на заседании правительства округа, которое провел губернатор Дмитрий Артюхов, передает пресс-служба главы региона. 
  • В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы. Девушка находилась за рулем мотовездехода в состоянии алкогольного опьянения и не имела водительских прав. Об этом говорится на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.
  • В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал сезон сбора морошки — в тундре Тазовского района появились первые ягоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации Тазовского района. 
  • В Губкинском (ЯНАО) следователи проводят проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна второго этажа. Инцидент произошел вечером 16 июля, когда ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Об этом сообщает Пуровский межрайонный следственный отдел СКР по ЯНАО. 
  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал наставником для полковника Артура Жумабаева, героически проявившего себя на СВО. Жумабаев будет участвовать во втором потоке программы «Время героев». Об этом Артюхов рассказал в своем telegram-канале. 
  • В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании ООО «Або-Инжиниринг» за невыплату заработной платы сотрудникам на сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

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В Губкинском двухлетний ребенок выпал из окна, а в Салехарде пьяная школьница без прав устроила ДТП на мотовездеходе. На Ямале с 1 сентября 2026 года начнется внедрение матричной модели школьного образования, а также в округе стартовал сезон сбора морошки — в тундре Тазовского района появились первые ягоды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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