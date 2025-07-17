Ребенок выпал из окна, начало сезона морошки и изменения системы образования: события дня в ЯНАО

В Тазовском районе ЯНАО появились первые ягоды морошки
В Губкинском двухлетний ребенок выпал из окна, а в Салехарде пьяная школьница без прав устроила ДТП на мотовездеходе. На Ямале с 1 сентября 2026 года начнется внедрение матричной модели школьного образования, а также в округе стартовал сезон сбора морошки — в тундре Тазовского района появились первые ягоды.
- На Ямале с 1 сентября 2026 года начнется внедрение матричной модели школьного образования, направленной на развитие индивидуальных способностей учеников и раннюю профориентацию. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева на заседании правительства округа, которое провел губернатор Дмитрий Артюхов, передает пресс-служба главы региона.
- В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы. Девушка находилась за рулем мотовездехода в состоянии алкогольного опьянения и не имела водительских прав. Об этом говорится на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.
- В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал сезон сбора морошки — в тундре Тазовского района появились первые ягоды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации Тазовского района.
- В Губкинском (ЯНАО) следователи проводят проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна второго этажа. Инцидент произошел вечером 16 июля, когда ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Об этом сообщает Пуровский межрайонный следственный отдел СКР по ЯНАО.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал наставником для полковника Артура Жумабаева, героически проявившего себя на СВО. Жумабаев будет участвовать во втором потоке программы «Время героев». Об этом Артюхов рассказал в своем telegram-канале.
- В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании ООО «Або-Инжиниринг» за невыплату заработной платы сотрудникам на сумму свыше 33 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!