Полезен ли торт и сколько можно съесть пирожных: все о популярных десертах

Торты и пирожные — самые популярные десерты, без которых не обходится ни один праздник. Однако при выборе этих сладостей важно обращать внимание на сроки, условия хранения и состав. В беседе с корреспондентом URA.RU профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Алла Туманова рассказала как выбрать торт и пирожное, о полезных и вредных свойствах.
Виды тортов и пирожных
«Торты — это лакомства, любимые многими кондитерские изделия, без них не обходится ни один праздник, они приносят удовольствие и заряжают радостью на целый день. Однако торт — это не продукт ежедневного потребления. Это высококалорийное угощение, в связи с высоким содержанием сахара и жира, поэтому его стоит употреблять не чаще одного раза в неделю, при этом небольшими порциями», — рассказала Алла Туманова.
Торты по типу коржей
Торты можно классифицировать по типу коржей, по сложности конструкции, по типу начинки. По типу коржей они делятся на:
Бисквитные. Торты из бисквитного теста получаются пышными и нежными. В коржи добавляют ваниль, какао, орешки и другие ингредиенты.
Вафельные. Состоят из уложенных друг на друга вафельных коржей, смазанных кофейной или шоколадной массой.
Песочные. Готовятся из рассыпчатого песочного теста. Начинка у таких тортов бывает фруктовая или кремовая.
Творожные. Готовятся полностью из творожно-мучной массы. Как правило, содержат кусочки фруктов, которые хорошо сочетаются с творогом.
Виды пирожных
Пирожные можно классифицировать по виду выпеченного полуфабриката, по основному отделочному полуфабрикату или по форме.
По основному отделочному полуфабрикату различают:
Кремовые. Декор таких пирожных, как правило, делается из крема. Крем может использоваться в сочетании с фруктами, ягодами, шоколадом, карамелью и другими отделочными полуфабрикатами.
Фруктово-желейные. Такие пирожные украшены кусочками фруктов и ягод, которые покрыты желе. Как правило, изделия из нескольких слоев склеиваются фруктовой начинкой.
Глазированные. Пирожные глазируются помадой или шоколадной глазурью, склеиваются кремом или фруктовой прослойкой.
Польза и вред
Полезных тортов и пирожных не бывает, а десерты, маркированные как ЗОЖ, тоже содержат добавки, которые не вписываются в концепцию правильного питания, сообщила Алла Туманова. При этом она уточнила — это не значит, что они вредные.
«Один, два кусочка торта или пирожного в неделю без наличия противопоказания не разрушат ваш организм, наоборот, наполнят вас положительными эмоциями. В идеале употреблять торты только по праздникам», — сообщила специалист.
Для придания торту привлекательного внешнего вида, а также для более длительного хранения кондитеры добавляют в десерты искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, рассказала специалист. По ее словам, особо яркие торты пугают покупателей, заботящихся о своем здоровье.
«Тем не менее, все добавки, которые содержатся в ярких тортах, вносятся согласно рекомендациям Федерального исследовательского центра питания. Они не принесут вреда для здоровья, если это фабричный продукт, изготовленный по техрегламенту. Заметно могут пострадать только аллергики, которые не переносят красители, ароматизаторы, консерванты, но они обычно знают свои проблемы и скорее всего не купят такие изделия», — считает эксперт.
Туманова также отметила, что употребления тортов и пирожных не рекомендуется тем, кто следит за своей фигурой. Это связано с тем, что в кондитерских изделиях высокое содержание сахара и жиров.
К чему приведет употребление большого количества тортов
Торты и пирожные могут быть опасны по следующим причинам:
- Содержание трансжиров. При регулярном употреблении они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Неумеренное употребление сахара. В кондитерских изделиях его добавляют в неумеренных количествах, что в перспективе грозит ожирением, диабетом и другими заболеваниями.
- Размножение патогенной микрофлоры. Кремы представляют собой благоприятную питательную среду для микроорганизмов. Они могут вызывать желудочно-кишечные заболевания и отравления.
Опасные торты от «домашних мастеров»
Торты, создаваемые «домашними мастерами» на заказ, могут быть опасными, если частный кондитер не соблюдает санитарные нормы, отметила Алла Туманова. По ее словам, любой пищевой продукт должен изготавливаться в соответствии с нормами и правилами СаНПин, в помещении, предназначенном для производства пищевых продуктов. Эти требования должны быть подтверждены соответствующей документацией.
Калорийность тортов и пирожных
Калорийность тортов и пирожных зависит от рецепта. Как правило, больше всего калорий десерту приносит крем. Некоторые виды тортов и их приблизительная калорийность на 100 г:
- «Прага» — 350 ккал;
- «Полено» — 354 ккал;
- «Сказка» — 351 ккал;
- «Наполеон» — 461 ккал;
- «Красный бархат» — 359 ккал;
- «Птичье молоко» — 283 ккал;
- «Сметанник» — 254 ккал.
Некоторые примеры калорийности пирожных:
- Заварные пирожные с заварным кремом — 206 ккал;
- Пирожное «Картошка» — 310 ккал;
- Пирожное «Красный бархат» — 358,3 ккал;
- Пирожное песочное, глазированное шоколадной помадкой: калорийность — 364 ккал.
Торты и пирожные могут быть опасны по следующим причинам:
- Содержание трансжиров. При регулярном употреблении они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Неумеренное употребление сахара. В кондитерских изделиях его добавляют в неумеренных количествах, что в перспективе грозит ожирением, диабетом и другими заболеваниями.
- Размножение патогенной микрофлоры. Кремы представляют собой благоприятную питательную среду для микроорганизмов. Они могут вызывать желудочно-кишечные заболевания и отравления.
Как выбрать торты и пирожные
Правила транспортировки
Кондитерские изделия должны перевозиться в закрытых лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками, уточняют на сайте Роспотребнадзора. «В организациях торговли не допускается прием тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, а также пирожных, не упакованных в лотки с плотно прилегающими крышками», — отмечают в ведомстве. Кремовые кондитерские изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартной таре изготовителя.
Хранение в магазинах
Кондитерские изделия в магазинах хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Не допускается хранение кондитерских изделий вплотную со стенами помещений, на стеллажах, расположенных на расстоянии менее 35 см от пола. При приемке кондитерских изделий с кремом не проводится перекладывание их из лотков поставщика и продажа в неупакованном виде.
На что обратить внимание при покупке
Перед покупкой торта и пирожного важно изучить состав. На упаковке не должны быть указаны растительные сливки, загустители и эмульгаторы. Их наличие говорит о том, что производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, создать наиболее привлекательный внешний вид, сообщили специалисты. Один из важных критериев выбора кондитерских изделий — сроки и условия хранения:
- - торты и пирожные хранят при температуре хранения +2 до +6 градусов;
- - срок хранения 72 часа для изделий без отделки кремом;
- - срок хранения 36 часов для изделий с белково — взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в том числе пирожное "Картошка";
- - срок хранения 6 часов для изделий с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок.
Где покупать кондитерские изделия
Покупать кондитерские изделия стоит только в магазинах, где созданы условия для их хранения, сообщили в Роспотребнадзоре. В этих торговых точках должны быть проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины. Выбирать продукцию, изготавливаемую на местных фабриках, так как импортный товар долго транспортируется, для чего увеличивают сроки хранения за счет консервантов.
Как хранить торты и пирожные
Кондитерские изделия рекомендуется держать в холодильнике с температурой от 2 до 6 градусов. Изделие с кремом хорошо впитывает посторонние запахи, поэтому не нужно ставить торт рядом в рыбой, мясом или колбасой. Лучше накрыть изделие специальным куполом или поместить в картонную коробку.
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