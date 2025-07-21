Пицца и салат «Цезарь» с кониной: казахская кухня хочет завоевать Челябинск. Фото

Ресторан казахской кухни в Челябинске начал работу в тестовом режиме

22 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ресторан «Тамак» пока работает в тестовом режиме Фото: Виктор Золотухин © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Заведения, где челябинцам могут предложить истинно казахскую кухню, не такая уж редкость. Есть кафе «Бешбармак от Салимжана» на Университетской набережной. Некоторое время работало, а потом закрылось кафе «Астана» на улице Коммуны. «Тамак», пока работающий в тестовом режиме, единственный, который позиционируется именно как ресторан. Насколько может быть востребовано такое заведение у челябинцев? С аутентичной казахской кухней знакомился корреспондент URA.RU. Это уже восьмая попытка Место, где расположен «Тамак», не самое удачливое для бизнеса. В здании на Сони Кривой, напротив бассейна ЮУрГУ в свое время располагались бистро «Подземка», гриль-бар «Камин», позже — клуб с танцполом «Пьяный страус». Затем появился ресторан Madison с невнятной кухней. Его сменил армянский ресторан «Кавказская пленница», проработавший с ноября 2019 по март 2022 года. Новость по теме Вновь неудача: безалкогольный ресторан продержался три месяца Далее наступила пора экспериментов. Открылась безалкогольная «Чайхона Умар» с узбекской кухней и продержалась чуть больше года. На том же месте появился безалкогольный ресторан Badar, закрывшийся в рекордно короткий срок, через три месяца. И вот теперь «Тамак», тоже пока без алкоголя. «Алкогольная лицензия в стадии оформления», — указано в меню. Возможно, по причине отсутствия алкоголя народу пока немного. Да и сам ресторан работает в тестовом режиме. Уютно и тихо. Песня из динамика на казахском языке как фон, звучит приятно и ненавязчиво. Честно говоря, громкая музыка в той же «Кавказской пленнице» изрядно раздражала. Раскрываем меню. Пицца с кониной Как уверяет знаменитый историк, знаток кулинарии Вильям Похлебкин в своих записках, казахская кухня начала складываться чуть больше века назад. Сформировалась, когда казахи перестали кочевать. Поэтому кухня не столь разнообразна как у других тюркских народов, к примеру у татар. Как и у татар, в основе большинства блюд лежит мясо, в том числе конина. Одному из авторов материала в далеком детстве приходилось пробовать конину, в гостях у татарской деревенской родни. Категорически не понравилось. На этот раз сама не рискнула заказывать и других переубедила. К слову, от прежних владельцев в ресторане остались печи для пиццы и ими продолжают пользоваться. С классическими вариантами в меню соседствует пицца с кониной. Есть и салат «Цезарь» с тем же видом мяса. Но конину пробовать не хотелось, а пиццу можно съесть и в соседнем заведении, решили отведать другие блюда. Без бешбармака никуда и тот самый томак Кто-то из нашей компании решил начать с бешбармака, одного из самых традиционных тюркских блюд, главного у казахов. Лапша квадратиками, нежная говядина. К нему подают жидкий курт — кисломолочный соус, который надо добавлять в бульон с лапшой и мясом. Начнем с бешбармака Фото: Виктор Золотухин © URA.RU Фишку с куртом не оценили, а бешбармак понравился. Знакомое всем блюдо, но здесь особо наваристое. Есть еще бешбармак «Ханский», к которому подают мозговую кость. Хороши оказались манты с говядиной. Говядина именно рубленная, а не перемолотая через мясорубку. Тесто очень тонкое, начинка сочная. Подают со сметаной. Манты из очень тонкого теста и именно с рубленной говядиной Фото: Виктор Золотухин © URA.RU Прочитали название блюда — «куырдак». Жалко, что в меню нет картинок, пришлось звать официанта, который пояснил, что речь идет о жарком из говядины. Подается с картошкой. Заказавший это блюдо очень хвалил. Уверял, что говядина отменная. Куырдак можно заказать и из конины, и из баранины. Фирменным блюдом ресторана является тамак. Несколько видов мяса на выбор — курица говядина, конина и даже баранья печень. Опять же решили не рисковать и взяли проверенную говядину. Сочно, вкусно. Сопровождается горячей лепешкой с хрустящей корочкой. Фирменное блюдо — тот самый «Тамак» Фото: Виктор Золотухин © URA.RU Бабушкин чай и знаменитая Lapochka Повторим, что алкоголя в меню пока нет. Есть несколько видов чая, лимонады. Из напитков самый аутентичный — «Бабушкин чай». Указано, что подается с вареным на пшене молоком, баурсаками и медом. Молоко с пшеном смутило. Выбрали лимонад Lapochka, южноуральского производства. Тот самый, которым заинтересовался президент Владимир Путин на выставке «Знай наших» в Москве. Та самая Lapochka Фото: Виктор Золотухин © URA.RU Подумали и заказали баурсаки со сгущенкой — кусочки теста, обжаренные в масле. Распробовав, решили, что баурсаки можно брать и просто так. Вместо хлеба, вприкуску к другим блюдам. А конина оказалась вкусной! И только под самый конец ужина рискнули попробовать конину. Заказали мясное ассорти. Три вида нарезки: отварные говядина, конина и казы (колбаса из конины). Дружно удивились. Конина и казы оказались очень вкусными. Конину попробовали в нарезке и не пожалели Фото: Виктор Золотухин © URA.RU Вот когда мы пожалели, что не взяли в начале ужина паштет или тамак из конины и прочие подобные блюда! Владелец ресторана Адиль Шеболаев надеется, что ресторан будет востребованным. Он заверил, что меню обязательно расширят, с учетом предпочтений клиентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заведения, где челябинцам могут предложить истинно казахскую кухню, не такая уж редкость. Есть кафе «Бешбармак от Салимжана» на Университетской набережной. Некоторое время работало, а потом закрылось кафе «Астана» на улице Коммуны. «Тамак», пока работающий в тестовом режиме, единственный, который позиционируется именно как ресторан. Насколько может быть востребовано такое заведение у челябинцев? С аутентичной казахской кухней знакомился корреспондент URA.RU. Место, где расположен «Тамак», не самое удачливое для бизнеса. В здании на Сони Кривой, напротив бассейна ЮУрГУ в свое время располагались бистро «Подземка», гриль-бар «Камин», позже — клуб с танцполом «Пьяный страус». Затем появился ресторан Madison с невнятной кухней. Его сменил армянский ресторан «Кавказская пленница», проработавший с ноября 2019 по март 2022 года. Далее наступила пора экспериментов. Открылась безалкогольная «Чайхона Умар» с узбекской кухней и продержалась чуть больше года. На том же месте появился безалкогольный ресторан Badar, закрывшийся в рекордно короткий срок, через три месяца. И вот теперь «Тамак», тоже пока без алкоголя. Возможно, по причине отсутствия алкоголя народу пока немного. Да и сам ресторан работает в тестовом режиме. Уютно и тихо. Песня из динамика на казахском языке как фон, звучит приятно и ненавязчиво. Честно говоря, громкая музыка в той же «Кавказской пленнице» изрядно раздражала. Раскрываем меню. Как уверяет знаменитый историк, знаток кулинарии Вильям Похлебкин в своих записках, казахская кухня начала складываться чуть больше века назад. Сформировалась, когда казахи перестали кочевать. Поэтому кухня не столь разнообразна как у других тюркских народов, к примеру у татар. Одному из авторов материала в далеком детстве приходилось пробовать конину, в гостях у татарской деревенской родни. Категорически не понравилось. На этот раз сама не рискнула заказывать и других переубедила. К слову, от прежних владельцев в ресторане остались печи для пиццы и ими продолжают пользоваться. С классическими вариантами в меню соседствует пицца с кониной. Есть и салат «Цезарь» с тем же видом мяса. Но конину пробовать не хотелось, а пиццу можно съесть и в соседнем заведении, решили отведать другие блюда. Кто-то из нашей компании решил начать с бешбармака, одного из самых традиционных тюркских блюд, главного у казахов. Лапша квадратиками, нежная говядина. К нему подают жидкий курт — кисломолочный соус, который надо добавлять в бульон с лапшой и мясом. Фишку с куртом не оценили, а бешбармак понравился. Знакомое всем блюдо, но здесь особо наваристое. Есть еще бешбармак «Ханский», к которому подают мозговую кость. Хороши оказались манты с говядиной. Говядина именно рубленная, а не перемолотая через мясорубку. Тесто очень тонкое, начинка сочная. Подают со сметаной. Прочитали название блюда — «куырдак». Жалко, что в меню нет картинок, пришлось звать официанта, который пояснил, что речь идет о жарком из говядины. Подается с картошкой. Заказавший это блюдо очень хвалил. Уверял, что говядина отменная. Куырдак можно заказать и из конины, и из баранины. Фирменным блюдом ресторана является тамак. Несколько видов мяса на выбор — курица говядина, конина и даже баранья печень. Опять же решили не рисковать и взяли проверенную говядину. Сочно, вкусно. Сопровождается горячей лепешкой с хрустящей корочкой. Повторим, что алкоголя в меню пока нет. Есть несколько видов чая, лимонады. Из напитков самый аутентичный — «Бабушкин чай». Указано, что подается с вареным на пшене молоком, баурсаками и медом. Молоко с пшеном смутило. Выбрали лимонад Lapochka, южноуральского производства. Тот самый, которым заинтересовался президент Владимир Путин на выставке «Знай наших» в Москве. Подумали и заказали баурсаки со сгущенкой — кусочки теста, обжаренные в масле. Распробовав, решили, что баурсаки можно брать и просто так. Вместо хлеба, вприкуску к другим блюдам. И только под самый конец ужина рискнули попробовать конину. Заказали мясное ассорти. Три вида нарезки: отварные говядина, конина и казы (колбаса из конины). Дружно удивились. Конина и казы оказались очень вкусными. Владелец ресторана Адиль Шеболаев надеется, что ресторан будет востребованным. Он заверил, что меню обязательно расширят, с учетом предпочтений клиентов.