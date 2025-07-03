03 июля 2025

Путин заинтересовался челябинским лимонадом Lapochka

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент заинтересовался лимонадом из Челябинской области
Президент заинтересовался лимонадом из Челябинской области Фото:

Президент Владимир Путин на выставке «Знай наших» в Москве оценил перспективные российские бренды, в том числе заинтересовался лимонадом Lapochka из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Глава государства заинтересовался брендом лимонадов Lapochka из города Аши Челябинской области и даже взял себе баночку. Узнав о разработке нового вкуса напитка, президент попросил поделиться им с ним», — сообщили в пресс-службе.

На Петербургском экономическом форуме в июне было подписано соглашение между минпромом Челябинской области и предпринимателем, развивающим бренд Lapochka. Реализация соглашения позволит увеличить производство с одного до четырех миллионов банок напитка в месяц. На сегодня Lapochka имеет 14 вкусов.

В ходе выставки «Знай наших» проводится конкурс товаров-участников. Цель конкурса — поддержать динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании. Lapochka имеет все шансы на высокое место в конкурсе. Итоги объявят 17 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин на выставке «Знай наших» в Москве оценил перспективные российские бренды, в том числе заинтересовался лимонадом Lapochka из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Глава государства заинтересовался брендом лимонадов Lapochka из города Аши Челябинской области и даже взял себе баночку. Узнав о разработке нового вкуса напитка, президент попросил поделиться им с ним», — сообщили в пресс-службе. На Петербургском экономическом форуме в июне было подписано соглашение между минпромом Челябинской области и предпринимателем, развивающим бренд Lapochka. Реализация соглашения позволит увеличить производство с одного до четырех миллионов банок напитка в месяц. На сегодня Lapochka имеет 14 вкусов. В ходе выставки «Знай наших» проводится конкурс товаров-участников. Цель конкурса — поддержать динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании. Lapochka имеет все шансы на высокое место в конкурсе. Итоги объявят 17 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...