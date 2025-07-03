Путин заинтересовался челябинским лимонадом Lapochka

Президент Владимир Путин на выставке «Знай наших» в Москве оценил перспективные российские бренды, в том числе заинтересовался лимонадом Lapochka из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Глава государства заинтересовался брендом лимонадов Lapochka из города Аши Челябинской области и даже взял себе баночку. Узнав о разработке нового вкуса напитка, президент попросил поделиться им с ним», — сообщили в пресс-службе.
На Петербургском экономическом форуме в июне было подписано соглашение между минпромом Челябинской области и предпринимателем, развивающим бренд Lapochka. Реализация соглашения позволит увеличить производство с одного до четырех миллионов банок напитка в месяц. На сегодня Lapochka имеет 14 вкусов.
В ходе выставки «Знай наших» проводится конкурс товаров-участников. Цель конкурса — поддержать динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании. Lapochka имеет все шансы на высокое место в конкурсе. Итоги объявят 17 июля.
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