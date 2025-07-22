СК впервые прокомментировал обыски в редакции telegram-канала Baza

Главное следственное управление СК России по Москве впервые прокомментировало обыски в редакции telegram-канала Baza. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в столице задержаны главный редактор Baza Глеб Трифонов и его коллега. По данным СК, журналистов подозревают в даче взятки, их доставили к следователю для допроса.
«Следователями задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки. Они доставлены к следователю для допроса», — написали в telegram-канале «Следком».
Следствие уточнило, что во время обысков в редакции были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, которые, по оценке ведомства, имеют существенное значение для расследования дела. Кроме того, сотрудники СК задержали троих сотрудников полиции на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. Все они будут доставлены в Москву для проведения необходимых следственных действий.
Утром 22 июля в офис telegram-канала Baza прибыли сотрудники силовых структур. В тот же день представители правоохранительных органов посетили и квартиру главного редактора издания Глеба Трифонова. Позднее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которых обвиняют в передаче информации одному из telegram-каналов. Трифонов был задержан и вывезен в неизвестном направлении, после чего установить контакт с ним не удалось. По данным самого telegram-канала Baza, главный редактор был доставлен на допрос в рамках расследования, связанного с превышением должностных полномочий.
Baza утверждает, что к Трифонову не допускают адвоката. А следователь сообщал защитнику, что главреда нет в здании силовиков, хотя другие сотрудники СК говорили обратное. «Почему отказываются допускать защиту? Может, в Следственном комитете есть человек, который может ответить на законные требования адвокатов?» — говорил адвокат Алексей Михальчик. Кроме того, журналистам не называли причину обысков в редакции.
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