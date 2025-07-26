Имущество градообразующих предприятий за сотни миллионов продают в Челябинской и Свердловской областях

Имущество «Уфалейникеля» и «Режникеля» выставили на продажу за 779 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Производственные площадки были объявлены банкротами восемь лет назад
Производственные площадки были объявлены банкротами восемь лет назад Фото:

Права и требования к обанкротившимся в 2017 году градообразующим предприятиям в Челябинской и Свердловской областях «Уфалейникель» и «Режникель», а также к пopучителям и зaлoгодaтeлям выставлены на продажу. Имущество двух остановленных промышленных площадок оценено в 779 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

В состав лота вошли имущественные права к ООО «Уфалейникель», а также его поручителям и залогодателям. Среди основных активов — 45 миллионов тонн никелевого шлака, сформировавшихся с 1934 года в результате деятельности завода в Верхнем Уфалее, складской комплекс в трех километрах от отвала, а также территории и объекты инфраструктуры серовского рудника в Свердловской области. Эта информация опубликована на сайте «Авито». Аналогичные сведения обнародованы на сайте банка непрофильных активов «Траст».

Кроме того, продаются имущественные права к еще одному заводу-банкроту — ЗАО «ПО Режникель» с промышленной площадкой в городе Реж. Там на хранении остается более 5 миллионов тонн гранулированного никельшлака. Согласно опубликованной информации, производственные мощности предприятия ранее позволяли перерабатывать до 700 тысяч тонн руды ежегодно.

Как сообщало URA.RU ранее, «Режникель» признали банкротом в 2017 году. Процедура прошла по упрощенной схеме, то есть свою несостоятельность признала сама компания. Площади намеревались продаваться всем желающим.

Срок конкурсного производства в компании «Уфалейникель» должен был завершиться в марте 2025 года. В ходе банкротства компании были предприняты попытки реализации ее активов, включая дочернее предприятие и имущество Серовского рудника.

Лот оценивается почти в 800 миллионов рублей
Лот оценивается почти в 800 миллионов рублей
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Права и требования к обанкротившимся в 2017 году градообразующим предприятиям в Челябинской и Свердловской областях «Уфалейникель» и «Режникель», а также к пopучителям и зaлoгодaтeлям выставлены на продажу. Имущество двух остановленных промышленных площадок оценено в 779 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. В состав лота вошли имущественные права к ООО «Уфалейникель», а также его поручителям и залогодателям. Среди основных активов — 45 миллионов тонн никелевого шлака, сформировавшихся с 1934 года в результате деятельности завода в Верхнем Уфалее, складской комплекс в трех километрах от отвала, а также территории и объекты инфраструктуры серовского рудника в Свердловской области. Эта информация опубликована на сайте «Авито». Аналогичные сведения обнародованы на сайте банка непрофильных активов «Траст». Кроме того, продаются имущественные права к еще одному заводу-банкроту — ЗАО «ПО Режникель» с промышленной площадкой в городе Реж. Там на хранении остается более 5 миллионов тонн гранулированного никельшлака. Согласно опубликованной информации, производственные мощности предприятия ранее позволяли перерабатывать до 700 тысяч тонн руды ежегодно. Как сообщало URA.RU ранее, «Режникель» признали банкротом в 2017 году. Процедура прошла по упрощенной схеме, то есть свою несостоятельность признала сама компания. Площади намеревались продаваться всем желающим. Срок конкурсного производства в компании «Уфалейникель» должен был завершиться в марте 2025 года. В ходе банкротства компании были предприняты попытки реализации ее активов, включая дочернее предприятие и имущество Серовского рудника.
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