В райцентре ЯНАО к зиме пополнился автопарк техники

Зимой на улицы Тарко-Сале выйдет 45 единиц снегоуборочной техники
В Тарко-Сале (ЯНАО) город готовится к зиме. Автопарк пополнился двумя единицами техники для обслуживания дорог. Об этом в соцсети сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
«Готовим технику для содержания дорог. В этом году парк ДСУ пополнили комбинированная дорожная машина и автогрейдер», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что зимой на улицы города выйдут уже 45 единиц техники.
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