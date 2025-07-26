26 июля 2025
25 июля 2025

В райцентре ЯНАО к зиме пополнился автопарк техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимой на улицы Тарко-Сале выйдет 45 единиц снегоуборочной техники
Зимой на улицы Тарко-Сале выйдет 45 единиц снегоуборочной техники Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) город готовится к зиме. Автопарк пополнился двумя единицами техники для обслуживания дорог. Об этом в соцсети сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

«Готовим технику для содержания дорог. В этом году парк ДСУ пополнили комбинированная дорожная машина и автогрейдер», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что зимой на улицы города выйдут уже 45 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) город готовится к зиме. Автопарк пополнился двумя единицами техники для обслуживания дорог. Об этом в соцсети сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. «Готовим технику для содержания дорог. В этом году парк ДСУ пополнили комбинированная дорожная машина и автогрейдер», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что зимой на улицы города выйдут уже 45 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...