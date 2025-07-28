Ближние бои, танковые дуэли и новые продвижения ВС РФ возле Покровска: карта СВО на Украине 28 июля

Российские войска с помощью FPV-дронов уничтожили украинскую технику в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе операции были ликвидированы бронетранспортер, квадроцикл и орудия артиллерии ВСУ.
В Харьковской области ВСУ пытаются сдержать продвижение российских сил, перебрасывая резервы к Меловому. На покровском направлении в ДНР танкисты подбили два украинских танка. На южнодонецком направлении российские подразделения развивают наступление в сторону Днепропетровской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
Минобороны России сообщило, что расчет беспилотников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с помощью FPV-дронов уничтожил украинскую военную технику в Сумской области. В ведомстве уточнили, что управление дронами осуществлялось с удаленных позиций, а результаты атак были подтверждены средствами объективного контроля.
Командир подразделения с позывным Зяба отметил, что внедрение оптоволоконного управления значительно расширило возможности операторов дронов, особенно при действиях в лесистой местности и укрытиях. По его словам, недавно расчетом были уничтожены украинский бронетранспортер, квадроцикл и артиллерийские орудия. Военнослужащий подчеркнул, что такие дроны остаются одним из самых эффективных средств на фронте.
Харьковское направление
Украинское командование перебрасывает резервы к Меловому в Харьковской области, пытаясь замедлить наступление российских войск на этом направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские силы ведут маневренную оборону и концентрируют дополнительные ресурсы в этом районе, стремясь вернуть утраченные позиции. Тем не менее, несмотря на эти усилия, российские войска продолжают продвигаться.
Донецкое направление
Краснолиманское направление
По словам штурмовика 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Ивана Роговенко, в ходе боев за населенный пункт Новоэкономическое в ДНР основное сопротивление российским силам оказывали иностранные наемники, в том числе с американскими шевронами, тогда как украинские военные оставляли позиции. Для штурма населенного пункта использовались как пешие группы, так и мотоциклы; при обороне ВСУ делали ставку на FPV-дроны.
Роговенко также сообщил, что российская авиация активно уничтожала расчеты беспилотников противника, это привело к снижению активности украинских FPV-дронов. Командир взвода БПЛА Михаил Маликов добавил, что российские операторы с помощью FPV-дронов дистанционно подрывали тяжелые дроны типа «Баба-яга», которые ВСУ использовали как основное ударное средство на этом участке фронта.
По словам военкора Юрия Котенка, российские войска продолжают наступление на стыке Краснолиманского и Северского направлений, взяв пионерлагерь «Уголек» в районе озера Черниково и заняв господствующие высоты на Белой Горе. Таким образом, они продвинулись к дороге из Серебрянки на Северск.
Покровское направление
В районе Елизаветовки на покровском направлении российские танкисты уничтожили один украинский танк и повредили еще один в ходе боевого столкновения. Об этом сообщил командир танкового взвода 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Александр Степанов.
По его словам, после выхода к Елизаветовке подразделение вступило в бой с четырьмя украинскими танками, один из которых был уничтожен, второй подбит, но смог отступить. Населенный пункт расположен неподалеку от Покровска и находится под контролем российских сил уже несколько месяцев.
Кроме того, по данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские войска продвигаются между Константиновкой и Покровском, с целью обойти оборону Покровска с востока и взять город в полукольцо. Это направление считается одним из ключевых участков российского наступления.
Горловское направление
За минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, все атаки пришлись на горловское направление. По данным управления по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР, жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Дружковское направление
По словам Котенка, российские войска продолжают наступление в междуречье Полтавки и Казенного Торца, продвигаясь западнее Попова Яра в сторону Владимировки и заняв Добропольский и южную часть Бирюцкого карьера. В западной и северной части Владимировки противник оказывает ожесточенное сопротивление, контратакуя со стороны Шахово. Кроме того, российские подразделения атакуют к юго-западу от Владимировки в направлении Доброполья, ведут бои в Никаноровке и Суворово, а противник контратакует в районе Разино со стороны Сухецкого.
Южнодонецкое направление
Подразделения группировки «Восток» продолжают наступление в сторону Днепропетровской области, продвигаясь к Вороное и Камышевахе после установления контроля над Малиевкой. Бои также идут в лесополосах у Александрограда и вдоль трассы Н-15 к Искре. Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, после взятия Зеленого Гая российские войска вышли к Ивановке с юга. По данным старшего разведчика 36-й мотострелковой бригады с позывным Гость, российские силы смогли войти в Зеленый Гай, обойдя позиции ВСУ с флангов.
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