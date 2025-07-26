В Минобороны раскрыли значимость Зеленого Гая для СВО

Минобороны: ВСУ превратили освобожденный в ДНР Зеленый гай в опорник
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ВС РФ установили российские флаги в Зеленом Гае
ВС РФ установили российские флаги в Зеленом Гае Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поселок Зеленый Гай, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, выполнял функцию прикрытия подходов к границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Зеленый Гай <...> прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью», — передало ведомство. Там уточнили, что населенный пункт был превращен в важный опорный пункт украинских сил на этом участке фронта.

При его освобождении штурмовые подразделения получили поддержку артиллерии и операторов ударных БПЛА. После зачистки территории военнослужащие установили российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию.

Ранее сообщалось, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Зеленый Гай в ДНР. Кроме того, в Днепропетровской области освобождено село Малиевка. 

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Поселок Зеленый Гай, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, выполнял функцию прикрытия подходов к границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Зеленый Гай <...> прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью», — передало ведомство. Там уточнили, что населенный пункт был превращен в важный опорный пункт украинских сил на этом участке фронта. При его освобождении штурмовые подразделения получили поддержку артиллерии и операторов ударных БПЛА. После зачистки территории военнослужащие установили российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию. Ранее сообщалось, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Зеленый Гай в ДНР. Кроме того, в Днепропетровской области освобождено село Малиевка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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