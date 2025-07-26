Поселок Зеленый Гай, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, выполнял функцию прикрытия подходов к границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Зеленый Гай <...> прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью», — передало ведомство. Там уточнили, что населенный пункт был превращен в важный опорный пункт украинских сил на этом участке фронта.
При его освобождении штурмовые подразделения получили поддержку артиллерии и операторов ударных БПЛА. После зачистки территории военнослужащие установили российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию.
Ранее сообщалось, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Зеленый Гай в ДНР. Кроме того, в Днепропетровской области освобождено село Малиевка.
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