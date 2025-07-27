Мэр Челябинска дал поручение главам районов из-за ливня

В Челябинске нужно закреплять полученные результаты по прочистке ливневой канализации. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.
"Я обращаюсь к главам, обращайте внимание на все проблемные точки. Регулярно прочищайте ливневки, контролируйте процесс, тем более, что такая погода дождливая. То, что вы неделю назад прочистили, уже забилось. Ведите работу на постоянной основе", — подчеркнул Лошкин.
Также глава города отметил, что в Челябинске прекратились жалобы на подтопление территории у жителей частного сектора Ленинского района, где ранее прочистили годами забитую ливневую канализацию, отводящую воду от эстонских болот. Он также поручил держать эту ситуацию на контроле.
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