27 июля 2025

Мэр Челябинска дал поручение главам районов из-за ливня

Мэр Челябинска Лошкин поручил продолжать прочистку ливневок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные ливни накрыли Челябинск
Сильные ливни накрыли Челябинск Фото:

В Челябинске нужно закреплять полученные результаты по прочистке ливневой канализации. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

"Я обращаюсь к главам, обращайте внимание на все проблемные точки. Регулярно прочищайте ливневки, контролируйте процесс, тем более, что такая погода дождливая. То, что вы неделю назад прочистили, уже забилось. Ведите работу на постоянной основе", — подчеркнул Лошкин.

Также глава города отметил, что в Челябинске прекратились жалобы на подтопление территории у жителей частного сектора Ленинского района, где ранее прочистили годами забитую ливневую канализацию, отводящую воду от эстонских болот. Он также поручил держать эту ситуацию на контроле.

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В Челябинске нужно закреплять полученные результаты по прочистке ливневой канализации. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU. "Я обращаюсь к главам, обращайте внимание на все проблемные точки. Регулярно прочищайте ливневки, контролируйте процесс, тем более, что такая погода дождливая. То, что вы неделю назад прочистили, уже забилось. Ведите работу на постоянной основе", — подчеркнул Лошкин. Также глава города отметил, что в Челябинске прекратились жалобы на подтопление территории у жителей частного сектора Ленинского района, где ранее прочистили годами забитую ливневую канализацию, отводящую воду от эстонских болот. Он также поручил держать эту ситуацию на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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