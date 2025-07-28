На что могут рассчитывать пассажиры задержанных и отмененных рейсов в Шереметьево: руководство к действию

В Москве в аэропорту Шереметьево происходит массовая отмена рейсов на фоне кибератаки по «Аэрофлоту». Пассажиры вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов в ожидании.
Сейчас «Аэрофлот» переводит часть пассажиров на рейсы авиаперевозчиков «Россия» и «Победа». Авиакомпания уделяет основное внимание направлениям на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды. На что могут рассчитывать пассажиры задержанных и отмененных рейсов в Шереметьево — в материале URA.RU.
Помощь пассажирам по переоформлению билетов
Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное агентство воздушного транспорта предоставляют «Аэрофлоту» всю требуемую поддержку. Совместно с авиаперевозчиком налажено взаимодействие по переоформлению билетов для части пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа».
Как сейчас работает «Аэрофлот»
Для сотрудников «Аэрофлота» на территории аэропорта были организованы дополнительные рабочие зоны. Основное внимание при работе касс и оформлении билетов уделяется пассажирам с детьми, людям с ограниченными возможностями передвижения, а также участникам специальной военной операции.
В обновленном расписании «Аэрофлота» основное внимание уделяется направлениям на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, а также на международные маршруты, включая рейсы, выполняемые на широкофюзеляжных воздушных судах.
В приоритете — рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж. «В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики»,— сказано в сообщении министерства.
Какую помощь пассажирам организовали в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево предоставляет комплексную поддержку пассажирам. Во всех терминалах организованы следующие сервисы:
- круглосуточное информирование. Через стойки информации и QR-коды «Узнай свой рейс» с данными на русском и английском языках у пассажиров есть возможность узнать данные о своем рейсе.
- бесплатная питьевая вода.
- круглосуточный бесплатный доступ к комнатам матери и ребенка, а также к детским зонам.
- специальные залы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья работают бесплатно и без перерыва.
Какие дополнительные услуги положены пассажиру в случае задержки рейса
В соответствии с «Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей» (ФАП-82), при задержке рейса по вине авиакомпании, по техническим причинам либо вследствие неблагоприятных погодных условий, пассажиры вправе рассчитывать на предоставление определенных бесплатных услуг. В Росавиации рассказали, о каких услугах идет речь.
При задержке рейса из-за погодных условий, по техническим причинам или по вине авиакомпании, она должна обеспечить пассажира доступом в комнату матери и ребенка. Это касается граждан с детьми до семи лет.
Также компания должна предоставить пассажиру возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Это обязательство действует при ожидании гражданином отправления рейса более двух часов.
При задержке ожидания отправления рейса более двух часов компания обязана предоставить прохладительные напитки. А при ожидании отправления более четыре часов — горячее питание. В дневное время питание обязаны предоставлять каждые шесть часов, а в ночное — каждые восемь часов.
Размещение в гостинице возможно при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время. Также пассажирам должны предоставить услугу хранения багажа и трансфер до гостиницы и обратно (в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы)
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