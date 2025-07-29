В Екатеринбурге на улице Мартовской, 6 (микрорайон Елизавет), 29 июля обрушилось здание, в котором находились офисы. Из дома эвакуировали более 20 человек, а кому-то удалось выбежать за считанные секунды до обрушения. Завалы сейчас разгребает спецтехника, людей там не нашли. Все, что известно о громком ЧП, — в материале URA.RU.
Что случилось
Сегодня ближе к вечеру на улице Мартовской обрушилась секция не жилого трехэтажного здания 1963 года постройки. В нем располагались офисы. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сразу же они приступили к поиску людей под завалами, помогала им собака — породы спаниэль по кличке Марс. Спустя несколько часов спасатели так и не нашли пострадавших.
Помимо спасателей, на месте работали силовики, медики, сотрудники городской администрации, в частности вице-мэр Рустам Галямов. Позже туда приехал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
Спасение людей
Всего из здания эвакуировали 24 человека, они не пострадали. Их отвели на безопасное расстояние. Там они рассказали, что здание хоть и старое, но замечаний никаких не было. «Единственное, возникли вопросы, когда соседи грузили тяжелый станок на третий этаж», — отметила одна из владельцев фирм, чей офис чудом не рухнул.
Самостоятельно за считанные секунды до обрушения дома удалось выбежать двум рабочим. Мужчины находились в цехе по производству рекламных вывесок, когда услышали громкий треск. Первое время они были в шоке.
Возможная причина обрушения
ЧП могло произойти из-за ветхости здания, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Возгорания или задымления не наблюдалось. За день до происшествия на третий этаж поднимали тяжелые станки.
Для расследования дела в СКР завели уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проверку организовали следователи и криминалисты
Судьба аварийного здания
Директор архитектурного центра УрФУ Александр Ямов пояснил, что после разбора завалов будет принято решение о судьбе здания. Разгребать завалы вызвали рабочих на спецтехнике. Ночью и во время работ территорию объекта будут охранять сотрудники полиции.
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